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Президент «Нанта» считает, что клуб потерял 25 очков из-за судейских ошибок
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Президент «Нанта» считает, что клуб потерял 25 очков из-за судейских ошибок 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Президент «Нанта», занимающего под руководством Клаудио Раньери 6-е место в лиге 1, Вальдемар Кита дал громкое интервью, в котором заявил о том, что его клуб должен был бороться с «ПСЖ» за чемпионство.
"Мы потеряли от 20 до 25 очков в этом сезоне. Совершенно точно нас засудили в недавней игре против «Марселя», когда удалили нашего игрока и мы пропустили в добавленное время, во встрече с «Ренном», когда нам забили два раза из офсайда, и с «Сент-Этьеном», где отменили наш гол" — сказал польский бизнесмен в интервью L'Équipe.
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