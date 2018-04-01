Президент «Нанта» считает, что клуб потерял 25 очков из-за судейских ошибок

Президент «Нанта», занимающего под руководством Клаудио Раньери 6-е место в лиге 1, Вальдемар Кита дал громкое интервью, в котором заявил о том, что его клуб должен был бороться с «ПСЖ» за чемпионство.

"Мы потеряли от 20 до 25 очков в этом сезоне. Совершенно точно нас засудили в недавней игре против «Марселя», когда удалили нашего игрока и мы пропустили в добавленное время, во встрече с «Ренном», когда нам забили два раза из офсайда, и с «Сент-Этьеном», где отменили наш гол" — сказал польский бизнесмен в интервью L'Équipe.