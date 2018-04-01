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Военнослужащие забайкальского объединения ВВО одержали победу в соревнованиях по армейскому рукопашному бою
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Военнослужащие забайкальского объединения ВВО одержали победу в соревнованиях по армейскому рукопашному бою 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В итоге сложной и напряженной борьбы, которая состоялась в шести весовых категориях, военнослужащие Восточного военного округа одержали уверенную победу со счетом 5:2.
В столице Забайкальского края — Чите состоялась товарищеская матчевая встреча по армейскому рукопашному бою между сборными командами общевойскового объединения Восточного военного округа и федеральной службы войск национальной гвардии по Забайкальскому краю.
В церемонии торжественного открытия соревнований приняли участие командующий объединением генерал-майор Евгений Поплавский, начальник штаба-первый заместитель командующего объединением генерал майор Андрей Иванаев, заместитель командующего объединением генерал-майор Валерий Шарагов, заместитель командующего объединением по работе с личным составом полковник Андрей Титов.
Для зрителей выступили солисты Читинского филиала Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, а военнослужащие артиллерийского соединения провели показательные выступления по рукопашному бою.
В итоге сложной и напряженной борьбы, которая состоялась в шести весовых категориях, военнослужащие Восточного военного округа одержали уверенную победу со счетом 5:2.
Как отметил командующий общевойсковым объединением генерал-майор Евгений Поплавский: «Проигравших здесь нет, победила дружба. Подобные встречи будут продолжены для укрепления дружбы и взаимодействия и по другим видам спорта».
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