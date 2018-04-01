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Защитник ПСВ вывел соперника один на один с вратарем
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Защитник ПСВ вывел соперника один на один с вратарем 

SPORT24.ru 2 часа назад
ПСВ добился крупной победы в матче 29-го тура Эредивизии. В Эйндховене был обыгран НАК из города Бреда. На 64-й минуте при счете 2:0, защитник хозяев Николя Изима-Мирен ошибся на своей половине поля и вывел нападающего гостей Садика Умара один на один с вратарем. Нигериец не промахнулся и сократил отставание в счете.
После этого ПСВ забил еще три гола (один автогол) и довел матч до крупной победы 5:1. В составе хозяев по голу забили Марко ван Гинкел, Люк де Йонг и Гастон Перейро. Еще два мяча Садик Умар и Карол Метс отправили в собственные ворота.
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