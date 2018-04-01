Защитник ПСВ вывел соперника один на один с вратарем

ПСВ добился крупной победы в матче 29-го тура Эредивизии. В Эйндховене был обыгран НАК из города Бреда. На 64-й минуте при счете 2:0, защитник хозяев Николя Изима-Мирен ошибся на своей половине поля и вывел нападающего гостей Садика Умара один на один с вратарем. Нигериец не промахнулся и сократил отставание в счете.

После этого ПСВ забил еще три гола (один автогол) и довел матч до крупной победы 5:1. В составе хозяев по голу забили Марко ван Гинкел, Люк де Йонг и Гастон Перейро. Еще два мяча Садик Умар и Карол Метс отправили в собственные ворота.