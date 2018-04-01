Россиянин Камиль Ибрагимов занял третье место в личных соревнованиях саблистов на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле. Победу одержал венгр Арон Силади, одолевший в финале корейца Чжунхван Кима.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала украинка Ольга Харлан, а лучшей из россиянок стала Светлана Кормилицына, занявшая 14-е место.
Фехтование. Этап Гран-при. Сеул, Южная Корея Мужчины. Сабля. Индивидуальный турнир 1. Арон Силади (Венгрия). 2. Чжунхван Ким (Южная Корея). 3. Эли Дервитц (США). 3. Камиль Ибрагимов (Россия)… 29. Александр Трушаков (Россия)… 38. Дмитрий Даниленко (Россия)… 62. Василий Ширшов (Россия)… 74. Кирилл Ефимов (Россия)… 88. Вениамин Решетников (Россия)… 110. Артем Бучковский (Россия). Женщины. Сабля. Индивидуальный турнир 1. Ольга Харлан (Украина). 2. Анна Мартон (Венгрия). 3. Анна Лимбах (Германия). 3. Бьянка Паску (Румыния)… 14. Светлана Кормилицына (Россия)… 19. Софья Позднякова (Россия)… 22. Анна Башта (Россия). 23. Светлана Шевелева (Россия)… 41. Дина Галиакбарова (Россия)… 56. Юлия Гаврилова (Россия)… 99. Анастасия Баженова (Россия)… 101. Яна Обвинцева (Россия).