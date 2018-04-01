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Первая битва ставропольских гандболистов с «Мадейрой» сыграна вничью
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Первая битва ставропольских гандболистов с «Мадейрой» сыграна вничью 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Настоящий гандбольный спектакль устроили в Будённовске ставропольский клуб «Динамо-Виктор» и португальская команда «Мадейра».
В первом четвертьфинальном матче европейского «Кубка вызова» борьба шла на каждом сантиметре площадки, а победителя выявить так и не удалось.
Эксперты предполагали, что поединок будет равным, так и получилось. Как ни странно, но в дебюте противостояния свои условия диктовали визитёры. Они грамотно пользовались ошибками «викторианцев», при этом исправно реализуя свои моменты. К тому же у российских мастеров ручного мяча не заладились броски с семиметровой отметки — воспитанники тренера Сергея Клёнова не забили в этот вечер три пенальти. В результате к перерыву на табло горели цифры 14:12 в пользу зарубежных гостей.
Однако ставропольский клуб известен своим характером, который хозяева во всей красе проявили во втором тайме. Постепенно любимцам местной публики удалось догнать соперников и выйти вперед. «Качели» продолжались до последних минут, а финальный свисток зафиксировал боевую ничью — 27:27.
Лучшим бомбардиром рандеву стал снайпер «Мадейры» Элледи Семедо, поразивший цель 11 раз. В активе ставропольского лидера Антона Отрезова оказалось девять голов.
«Мы довольны результатом, но точка ещё не поставлена, на своём паркете нужно выигрывать», — подчеркнул центральный защитник «Мадейры» Жоао Пинто.
«Мадейра» — очень быстрая, активная команда, в которой собрано много сильных игроков, — отметил голкипер «Динамо-Виктора» Антон Заболотский. — Мы тщательно изучали соперников, просмотрели много видеоматериалов, знали, от кого может исходить угроза. Так что о недооценке речи не идёт. Да, не смогли победить в домашних стенах, но ничья — тоже достойный результат. Не нужно вешать нос, вся борьба ещё впереди».
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