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Камил Гаджиев: «Магомедов для Fight Nights Global не просто инвестор»
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Камил Гаджиев: «Магомедов для Fight Nights Global не просто инвестор» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава промоутерской компании Fight Nights Global прокомментировал новости о претензиях правоохранительных органов к руководителю группы компаний «Сумма».
— Как восприняли информацию об аресте Зиявудина Магомедова, который финансирует организацию Fight Nights Global?
— Я переживаю за своих близких людей вне зависимости от того, какого рода неприятности с ними случаются — будь то проблемы с правоохранительными органами или со здоровьем. Это если отвечать на ваш вопрос буквально.
Принять как есть сложившуюся ситуацию на самом деле очень сложно. Потому что то, что я, ну, как и все вы, читаю в средствах массовой информации, — то, что пишут сегодня о Зиявудине Магомедове, пытаясь его очернить и представить как бандита, — я всем этим возмущен. Благодаря ему огромное количество молодых людей в этой стране получили в жизни шанс. И я говорю не только о спортсменах. Магомедов поддерживает идеи, науку, культуру. Я его знаю как новатора и мецената. А сейчас о нем пишут как о человеке, который представляет криминальную сферу. Это абсурд.
— Есть ли какие-то риски для Fight Nights Global в этой ситуации? Очевидно, риски прямые, учитывая то, что Зиявудин Магомедов полностью спонсировал промоушен.
— Я неоднократно говорил, что Зиявудин Гаджиевич не только инвестор для Fight Nights Global. Это человек, который отлично в спорте разбирается. И мне сегодня в его лице не хватает не инвестора, поверьте. Мне скорее не хватает человека компетентного, с которым мы совместно принимали решения о путях развития компании. И в этом смысле эта потеря гораздо более значимая, чем потеря человека, который тратил деньги на спорт.
— Очевидно, о будущем Fight Nights Global сложно сейчас говорить однозначно?
— Почему? Компания достаточно давно существует, и, я считаю, набрала хорошую форму, и будет дальше работать, развиваться и радовать зрителей. Нас пытались похоронить, и ничего, как видите, мы живы. Я был на турнире в Москве позавчера. Отличные бои получились. Скажем так, новая кровь появилась — молодые перспективные ребята, чемпион сменился в среднем весе. Сейчас я в Казахстане, где сегодня тоже наш турнир. Жизнь продолжается.
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