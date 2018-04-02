Хилл советует Риккардо обратиться за советом к Уэбберу 

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл посоветовал Даниэлю Риккардо обратиться к Марку Уэбберу и обсудить с ним возможные подводные камни нового контракта с «Ред Булл».
«Это сложная ситуация, думаю, Риккардо стоит обратиться к Марку Уэбберу и поговорить об этом, получить от него советы. Неопределённость с контрактом влияет на результаты, поскольку если вы не уверены в будущем, то вам сложно сосредоточиться на гонках, это далеко не идеальная ситуация. В Формуле-1 лучше всего быть уверенным в своём будущем, я это знаю точно», — приводит слова Деймона Хилла Speed Cafe.