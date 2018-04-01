В шаге от вылета: ХК «Ростов» уступил «Чебоксарам» в пятом матче полуфинальной серии

Донской хоккейный клуб уступил в очередном матче полуфинальной серии Кубка Федерации. Со счетом 3-0 победу одержала команда из Чебоксар. Счет в серии стал 2-3 в пользу соперников дончан.

Сегодня зрители, собравшиеся на «Айс Арене» увидели плотную и внимательную игру в обороне в исполнении обеих команд. Долгое время никому не удавалось завладеть преимуществом. В составе нашей команды могли Василий Мякинин Егор Кулаков — оба убегали от защитников один на один с вратарем, но забросить шайбу так и не смогли.

Не увидели зрители голов и во втором периоде. Ближе к середине тайма дончане постепенно перехватили инициативу на площадке. Опасные моменты у ворот «Чебоксар» стали возникать один за другим, «пошли» броски у наших хоккеистов. За двадцать минут «кондоры» бросили по воротам «богатырей» 23 раза, из них 17 бросков попали в створ. Гости лишь семь раз смогли попасть по воротам дончан, но уверенно сыграл наш вратарь.

А в самом начале третьего периода «Ростов» пропустил. Хозяева бросились отыгрываться, но на 50-й минуте нарвались на контратаку гостей. Степан Жданов удвоил преимущество «богатырей».

— За считанные секунды до конца игры гости снова провели контратаку и установили окончательный счет в матче — 0:3, — сообщает пресс-служба «Ростова». Счет в серии стал 2-3 в пользу «богатырей».

Шестая игра состоится 4 апреля на площадке ХК «Чебоксары». Напомним, полуфинальные матчи Кубка Федерации играются до четырех побед.