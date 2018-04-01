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У вратаря «Филадельфии» Нойвирта травма нижней части тела
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У вратаря «Филадельфии» Нойвирта травма нижней части тела 

Советский спорт 54 минуты назад
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, 30-летний вратарь получил повреждение в матче против «Колорадо» (2:1). В субботу «Филадельфия» вызвала из АХЛ Алекса Лайона.
Отмечается, что Нойвирт должен восстановиться в ближайшее время.
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