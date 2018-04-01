У вратаря «Филадельфии» Нойвирта травма нижней части тела

Отмечается, что Нойвирт должен восстановиться в ближайшее время.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

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