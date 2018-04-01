Александр Тарханов: «Несмотря на проблемы с составом, „Рубин“ играл в свойственной ему манере»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1) отметил, что команде не хватало полузащитника Георгия Чантурии . Также он считает, что екатеринбургский клуб пропустил нелогичный мяч в первом тайме.

— Хочется, чтобы столько журналистов было всегда! В плане обороны сегодня не давали «Рубину» шансов, но впереди поначалу мало получалось — перекрывали нам все, — сказал Тарханов после игры. — Много ошибок было и у нас, и у них. Во втором тайме перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, забили гол, могли и выиграть, но Эль-Кабир не реализовал момент. Было сегодня волнение, была ответственность перед болельщиками в такой день. Но мы отыгрались у «Рубина», отыгрались во втором тайме. Первый гол пропустили какой-то нелогичный. Меркулов куда-то побежал, хотя там все под контролем было.

— У «Рубина» сегодня вышли молодые Сорокин, Коновалов. Была установка давить через их позиции?

— 22 года — не такие уж молодые.

— Пенальти — Димитров думал, что вратарь упадет в угол?

— Да. Но не нужно так делать, вратари изучают манеру бьющих.

— Эль-Кабир в концовке принял неправильное решение?

— Лучше бы он прострелил.

— Как оцениваете новую арену по комфортности, по другим параметрам?

— 10 баллов по десятибальной школе!

— Чантурии не хватало сегодня?

— Без него ухудшилась вариативность в атаке.

— «Рубин» сильно изменился по сравнению с матчем первого круга?