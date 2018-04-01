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Александр Тарханов: «Несмотря на проблемы с составом, „Рубин“ играл в свойственной ему манере»
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Александр Тарханов: «Несмотря на проблемы с составом, „Рубин“ играл в свойственной ему манере» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1) отметил, что команде не хватало полузащитника Георгия Чантурии. Также он считает, что екатеринбургский клуб пропустил нелогичный мяч в первом тайме.
— Хочется, чтобы столько журналистов было всегда! В плане обороны сегодня не давали «Рубину» шансов, но впереди поначалу мало получалось — перекрывали нам все, — сказал Тарханов после игры. — Много ошибок было и у нас, и у них. Во втором тайме перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, забили гол, могли и выиграть, но Эль-Кабир не реализовал момент. Было сегодня волнение, была ответственность перед болельщиками в такой день. Но мы отыгрались у «Рубина», отыгрались во втором тайме. Первый гол пропустили какой-то нелогичный. Меркулов куда-то побежал, хотя там все под контролем было.
— У «Рубина» сегодня вышли молодые Сорокин, Коновалов. Была установка давить через их позиции?
— 22 года — не такие уж молодые.
— Пенальти — Димитров думал, что вратарь упадет в угол?
— Да. Но не нужно так делать, вратари изучают манеру бьющих.
— Эль-Кабир в концовке принял неправильное решение?
— Лучше бы он прострелил.
— Как оцениваете новую арену по комфортности, по другим параметрам?
— 10 баллов по десятибальной школе!
— Чантурии не хватало сегодня?
— Без него ухудшилась вариативность в атаке.
— «Рубин» сильно изменился по сравнению с матчем первого круга?
— Да, чувствуется рука Бердыева. Несмотря на проблемы с составом, «Рубин» заиграл в свойственной ему манере. (Алексей МАКСИМОВ)
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