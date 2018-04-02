Главные трансферные инсайды КХЛ от журналистов «Чемпионата»

Как «Магнитка» договаривалась с Яндачем и будет ли Илья Воробьёв в «Авангарде».

Илья Воробьёв ещё не договорился с «Авангардом»

Накануне в прессе появилась информация, что известный тренер Илья Воробьёв и «Авангард» договорились о сотрудничестве. Для омского клуба приоритетным вариантом действительно является Воробьёв, однако по рукам стороны ещё не ударили. Говорить о подписании контракта пока рано, в ближайшее время специалист и руководство «ястребов» планируют продолжить переговоры.

Величкин вёл переговоры с Яндачем ещё по ходу сезона

Чешский специалист Йозеф Яндач давно находился в сфере интересов магнитогорского «Металлурга». Вице-президент клуба Геннадий Величкин вёл переговоры с тренером ещё по ходу регулярного чемпионата, так как Виктор Козлов , поставленный на место уволенного Ильи Воробьёва, изначально планировался на роль помощника. Козлова оставили главным в связи с тем, что Яндач не мог возглавить «сталеваров» по ходу «регулярки». Теперь же чех будет главным тренером, а Козлов — его ассистентом. Важным моментом является и тот факт, что в первом звене «Металлурга» играет чешский центральный нападающий Ян Коварж , у которого 30 апреля заканчивается контракт с клубом. Теперь Коварж, являющийся одним из системообразующих хоккеистов команды, точно продлит соглашение с «Магниткой».

«Ак Барс» — фаворит в борьбе за Зернова

Настоящая война развернулась среди топ-клубов за Дениса Зернова. 22-летний нападающий «Лады», ставший в минувшем сезоне лучшим снайпером команды, после 31 мая станет неограниченно свободным агентом. До этой даты клубы могут выкупить Зернова у тольяттинцев, покидающих КХЛ. Одним из главных претендентов на форварда является «Ак Барс». Казанцы не намерены дожидаться выхода игрока на рынок и готовы заплатить за него порядка 50 млн рублей. Также среди претендентов на Зернова называется «Магнитка».

На Шэна претендуют Казань и Уфа 18-летний форвард «Югры» Павел Шэн попал в сферу интересов сразу нескольких клубов КХЛ. Основная борьба за Шэна разгорается между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Под прицел грандов попала и другая талантливая ханты-мансийская молодёжь. В частности, вратарь Павел Нечистовский , форварды Иван Морозов и Кирилл Марченко, которые могут пойти по пути Данилы Галенюка, перешедшего в СКА.

«Адмирал» может лишиться генерального спонсора

И без того тяжёлое финансовое положение команды из Владивостока может в ближайшее время обостриться в связи с задержанием Зиявудина Магомедова и дальнейшими следственными действиями. Напомним, что опальный олигарх владеет группой компаний «Сумма» (генеральный партнёр «Адмирала»), в которую входит компания Fesco (генеральный спонсор «Адмирала») и ВМТП (титульный спонсор «Адмирала»). По сути, именно Магомедов, а не администрация Приморского края обеспечивает бюджет клуба.

Если Тренин вернётся, то не в «Трактор»

Ранее коллеги из «Бизнес Онлайн» сообщали, что форвард системы «Нэшвилла» Яков Тренин после этого сезона вернётся в родной «Трактор». По нашей информации, возвращение молодого нападающего в КХЛ действительно возможно, но не в челябинский клуб. Всё дело в том, что чёрно-белые вряд ли смогут потянуть контрактные требования перспективного воспитанника, большую часть минувшего сезона отыгравшего в АХЛ. «Трактор», по нашей информации, обладает 11-м бюджетом, а руководство уральцев и вовсе настаивает на 16-м.

«Сибирь» заинтересована в Вейе

Одним из претендентов на Линдена Вейя является «Сибирь». Канадский нападающий, ставший в прошлом сезоне вторым бомбардиром «Барыса», заинтересован в возвращении в КХЛ. Новосибирский клуб, в свою очередь, ищет замену шведским легионерам Бергстрёму и Закриссону. При этом сибиряки интересовались Вейем ещё в прошлое межсезонье, но тогда сделали выбор в пользу других иностранцев. Напомним, что 26-летний канадский центрфорвард заканчивал сезон в Швейцарии.

Вестерлунд продолжит работу в Уфе В «Салавате Юлаеве» принято принципиальное решение о продолжении сотрудничества с финским тренером Эрккой Вестерлундом. Контракт с тренером был подписан по схеме «1+1» с возможностью продления ещё на сезон при взаимной договорённости сторон. Сам Вестерлунд хотел продолжить работу в столице Башкортостана, уфимское руководство тоже решило не делать резких движений. Комплектование команды проходит с учётом пожеланий Вестерлунда.