«Леганес» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Леганес» играет против «Валенсии».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Леганес

Валенсия

Куэльяр Иван • Сальдуа Хосеба • Бустинса Унаи • Муньос Эсекьель • Сиовас Димитрис • Рико Диего • Омар Рамос • Перес Рубен • Габриэл Пирес • Эрасо Хави • Амрабат Нордин

Хауме Доменек • Везу Рубен • Габриэль Паулиста • Гарай Эсекиэль • Гайя Хосе • Солер Карлос • Парехо Даниэль Кондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Родриго Морено • Дзадза Симоне

01 апреля. Стадион «Бутарке» (Леганес).

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