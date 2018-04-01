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«Леганес» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Леганес» — «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Леганес» играет против «Валенсии».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Леганес
Валенсия
Куэльяр Иван • Сальдуа Хосеба • Бустинса Унаи • Муньос Эсекьель • Сиовас Димитрис • Рико Диего • Омар Рамос • Перес Рубен • Габриэл Пирес • Эрасо Хави • Амрабат Нордин
Запасные: Эль-Жар Набиль • Бове Клаудио • Дос Сантос Мауро • Шампань Нерео • Гарсия Рауль II • Гумбау Херард • Наранхо Хосе
Хауме Доменек • Везу Рубен • Габриэль Паулиста • Гарай Эсекиэль • Гайя Хосе • Солер Карлос • Парехо ДаниэльКондогбия Жоффрей • Гуэдеш Гонсалу • Родриго Морено • Дзадза Симоне
Запасные: Нето Мурара • Монтойя Мартин • Вьетто Лусиано • Санти Мина • Перейра Андреас • Максимович Неманья • Ferran Torres
01 апреля. Стадион «Бутарке» (Леганес).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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