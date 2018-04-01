«Юная российская красавица — 2018»: имена победительниц и подробности конкурса красоты

Совсем юные представительницы прекрасной половины человечества со всей страны собрались в столице, чтобы побороться за главную корону страны. Конкурс началсяс выхода на сцену региональных финалисток с их мамами. Завершили первыое испытание своими выступлениями детская студия «Планета TV» и аккордеонистка Катерина Клишина.

Второй выход участниц в образах «стиляги» покорил жюри и зрителей. Завершили второй отборочный этап выступлением Виолетта Дядюра, Александра Гозиас и Алена Валенсия, школа брейк-данса «Душевный круг», певец Игорек и братья Торсуевы. Третий выход участниц стал особенным — девочки вышли в образах сказочных принцесс.

Победительницы конкурса «Юная российская красавица — 2018»

Категория Mini (5-7 лет):

«Юная Российская Красавица 2018» — Дарья Костенкова (6 лет, г. Смоленск)

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» — Ангелина Хугаева (7 лет, г. Брянск)

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» — Эмма Василина (5 лет, г. Тюмень)

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» — Анастасия Бескровная (7 лет, г. Верхняя Салда)

«4 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» — Ева Загаева (5 лет, г. Анжеро-Судженск)

Категория LITTLE (8-10 лет):

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» — Камилла Канукоева (10 лет, г. Нальчик)

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» — София Юдаева (9 лет, г. Рязань)

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» — Дарья Гоголева (8 лет, г. Пермь)

Категория TEEN (11-13 лет):

«Юная Российская красавица 2018» — Мария Синичкина (12 лет, г. Севастополь)

«1 вице Юная Российская Красавица 2018» — Полина Ларионова (11 лет, г. Тобольск)

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» — Мария Бондарева (13 лет, Брянск)

Категория Young (14 -17 лет):

«Юная Российская красавица 2018» — Виолетта Ершова (17 лет, г. Москва)

«2 вице мисс Юная Российская Красавица 2018» — Полина Авдей (14 лет, г. Красноярск)

«3 вице Мисс Юная Российская Красавица 2018» — Алина Матюхина (15 лет, г. Брянск)

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Фото:Instagram