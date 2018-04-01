«Арсенал» крупно, но не без проблем обыграл «Сток Сити»

В тридцать втором туре английской Премьер-лиги «Арсенал» разгромил «Сток Сити».

Протокол игры

Арсенал

Сток Сити

(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 75'

(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 86'

Оспина Давид • Бельерин Эктор • Мустафи Шкодран • Чамберс Калум • Монреаль Начо • Эльнени Мохамед 37' 76' (Джака Гранит (76') • Ремзи Аарон • Озил Месут • Уилшер Джек 76' ( Мхитарян Генрих (76') • Уэлбек Данни 61' (Ляказетт Александр (61') • Обамеянг Пьер-Эмерик

"Арсенал" попал в такую ситуацию, что финишировать выше шестого места в Премьер-лиге команде будет крайне сложно. При этом лондонцам нужно и назад оглядываться, ведь после субботней победы над «Вест Бромвичем» «Бёрнли» подобрался к «канонирам» на расстояние двух очков. В тридцать втором туре команда Арсена Венгера принимала «Сток Сити». «Гончары» находились в зоне вылета, а потому рассчитывали зацепиться за малейшую возможность пополнить очковую копилку.

Если сравнивать с последним матчем Премьер-лиги против «Уотфорда», Арсен Венгер сделал сразу семь изменений в составе. В последний раз радикальнее состав «Арсенала» менялся аж 1 января 2011 года, когда французским специалистом было произведено восемь перестановок. Судя по всему, на финише сезона «канониры» будут делать акцент на успешном выступлении в Лиге Европы, как в прошлом году сделал "Манчестер Юнайтед"

"Сток Сити" по-хозяйски начал поединок на «Эмирейтс», выдав достаточно активный стартовый отрезок. Открывать счёт вполне мог Джердан Шакири, наносивший фирменный обводящий удар с линии штрафной площади — мяч пролетел рядом с левой «девяткой». «Арсенал» соорудил действительно опасный момент только ближе к средине первого тайма. Небольшой «пожар» в штрафной площади гостей завершился техничным ударом в касание от правого угла вратарской в исполнении Ремзи. Аарон смог перебросить Джека Батлэнда, однако игровой снаряд задел перекладину и вылетел за пределы поля.

С течением времени команда Арсена Венгера никак не могла обозначить своё преимущество. Стоит отметить и футболистов «Сток Сити», не желавших отдавать инициативу своим соперникам и старавшихся навязывать борьбу на каждом участке футбольного поля. Особенно активным в составе «гончаров» продолжал быть Джердан Шакири, однако моментов около владений Давида Оспины практически не возникало. Первая половина встречи так и не подарила зрителям забитых голов.

После перерыва «Арсенал» постарался существенно прибавить. На пятьдесят шестой минуте с левого края штрафной площади с полулёта пробивал Данни Уэлбек — мяч пролетел левее рамки. В скором времени Мохамед Эльнени наносил опасный удар из центра штрафной площади, однако угодил египтянин в защитника «Сток Сити». В продолжении этой атаки со средней дистанции в левый нижний угол пробил Начо Монреаль, и уже Джеку Батлэнду пришлось вступить в игру.

"Сток Сити" садился довольно глубоко, но за двадцать минут до конца основного времени гости активизировались. Джердан Шакири своей волшебной левой ногой пытался забить прямо с углового, но крученый мяч угодил в дальнюю штангу! Вскоре Сайдо Бераино слева под острым углом вышел на свидание с голкипером, однако Давид Оспина не позволил себя переиграть. После этого момент имел уже «Арсенал». Месут Озил классной передачей вывел Пьера-Эмерика Обамеянга один на один с вратарём, но габонец не пробил Джека Батлэнда в ближнем бою.

Ситуацию круто изменил назначенный в ворота «Сток Сити» пенальти. Бруно Мартинс Инди в своей штрафной площади зацепил ногу Месута Озила, и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Пьер-Эмерик Обамеянг развёл мяч и вратаря по разным углам и вывел «канониров» вперёд. «Гончарам» пришлось раскрываться, а потому у хозяев появилось больше пространства. «Арсенал» создавал момент за моментом и в концовке смог поставить точку. После подачи с углового мяч отскочил на ногу Обамеянгу, и габонец оформил дубль. В скором времени Крейг Поусон назначил ещё один пенальти в ворота «Сток Сити», когда Н’Диайе толкнул в спину Александра Ляказетта. Сам пострадавший чётко реализовал одиннадцатиметровый и довёл дело до разгрома.

Итоговый счёт — 3:0. «Арсенал» крупно, но не без проблем обыграл «Сток Сити».