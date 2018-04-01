Самые смешные голы года (видео)

Здесь не будет дурацких первоапрельских розыгрышей. Лишь немного футбольного веселья — во всемирный день смеха.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл», 28 февраля 2017 года

Самый курьёзный гол прошлого года по версии многих британских СМИ забил Мохамед Диаме . Мгновенные пасы, пятка, парашют — это было даже красивее, чем «стеночки и забегания». И не беда, что футболист сам не понял, как вышло забить. Главное, что «сороки» победили в том матче, а позднее вышли в главную лигу Англии.

ВИДЕО

«Росс Каунти» — «Рейнджерс», 27 августа 2017 года

Не секрет, что многие голкиперы в детстве мечтали стать полевыми игроками. Видимо, к таким и относится Скотт Фокс из «Росс Каунти». Свой великолепный дриблинг он решил продемонстрировать прямо у ворот. Своих. Вот только не учёл, что Альфредо Морелос , махнув мимо мяча, может через несколько секунд вернуться за ним обратно. Морелос потом забил ещё один гол, а «Рейнджерс» выиграл со счётом 3:1. Гол похож на тот, что пропустил Левенец в Суперкубке-2008, не находите?

ВИДЕО

Португалия — США, 14 ноября 2017 года

На стадионе «Магалайш Пессоа» в Лейрии американцы вышли вперёд в самом дебюте матча. Спустя какие-то минуты счёт стал равным — Виторину Антунеш постарался. Хотя главную роль в этом голе будет честнее отдать голкиперу из США Итану Хорвату , вот уж кто действительно постарался повеселить футбольных болельщиков. Этот мяч стал последним в матче, и встреча завершилась вничью — 1:1.

ВИДЕО

«Черчилль Бразерс» — «Ладжонг», 19 января 2018 года

Гол с центра поля — важный пунктик в карьере некоторых футболистов. Мандэй Осаджи из «Черчилль Бразерс» может поставить здесь галочку. В матче чемпионата Индии Мандэй зарядил по воротам соперника из центрального круга, а вратарь, полетевший на мяч, сиганул мимо. Чуть попрыгав, мячик опустился в ворота: гол помог хозяевам победить со счётом 2:0.

ВИДЕО

«Дуйсбург» — «Ингольштадт», 24 февраля 2018 года

В матче второй немецкой бундеслиги команды сражались за то, чтобы зацепиться за повышение в классе. Вратарь хозяев Марк Флеккен отбил пенальти и готовился к тому, чтобы стать героем встречи. На 17-й минуте игры он решил пойти попить водички. Вот только не заметил, как в его сторону летит мяч. Этим и воспользовался Стефан Кучке. «Мы забили гол, все праздновали, играла музыка. Я отвлёкся, чтобы попить воды, и мяч неожиданно влетел в мои ворота», — рассказал вратарь. «Дуйсбург» в итоге победил, но кипер пообещал больше не держать бутылку в своих воротах.

ВИДЕО

«Фасил Катемой» — «Велвало Адиграт», март 2018 года

Чемпионат Эфиопии славится не только забавными названиями команд. Например, иногда там залетают невообразимые мячи. Один из них забил кипер «Велвало» — в свои ворота. И не забил, а закинул рукой. Примерно с метра. Смешнее самого гола только то, что вратарь потом пытался незаметно ввести мяч в игру, как будто ничего не произошло. Этот мяч в итоге стал единственным в игре, и гости проиграли.

ВИДЕО

«Дженоа» (до 19) — «Специя» (до 19), 21 марта 2018 года

В матче турнира Youth Viareggio Cup итальянец Эдди Сальседо сделал дубль. Но один из голов получился особенном пикантным. Дело в том, что Эдди забил его «мягким» местом. Ладно, скажем прямо, Эдди забил задницей. После навеса с углового Сальседо уже не надеялся, что мяч дойдёт до него, но в итоге подстроился под неожиданную срезку соперника. Как итог — разгромная победа «Дженоа» со счётом 3:0.

ВИДЕО

Хорватия (до 21) — Молдова (до 21), 27 марта 2018 года