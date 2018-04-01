Кавказские баскетболисты негостеприимно встретили команду из Сибири

Первые домашние матчи в рамках второго этапа чемпионата России во втором дивизионе суперлиги провели северокавказские баскетболисты. И «Динамо», и «Эльбрус» порадовали своих болельщиков победными дублями.

В Ставрополе гостил «АлтайБаскет», и лёгкой прогулкой двухраундовая дуэль для принимающей стороны не стала. В первом поединке алтайские атлеты бились до последнего, и все же в концовке бело-голубые гулливеры сумели склонить чашу весов на свою сторону — 91:83. Приезжим парням осталось лишь утешаться персональными достижениями своего лидера Дмитрия Утолина, который набрал 33 очка и стал самым результативным игроком матча.

В повторном рандеву Дмитрий Утолин забросил в чужую корзину чуть меньше мячей — 25, но все равно повторно был признан главным бомбардиром. И вновь этих снайперских достижений не хватило для виктории. Любимцы местной публики, которых вперёд вёл Юрий Кочнев , оформивший «дабл-дабл» (14 очков и 15 подборов), отпраздновали второй кряду триумф, в этот раз со счётом 83:75.

Тем временем в Черкесске мерились силами «Эльбрус» и тобольский «Нефтехимик». Первый поединок выдался сверхрезультативным — оба коллектива преодолели гроссмейстерский рубеж в 100 очков. А для выявления победителя пришлось проводить овертайм, поскольку после истечения основного времени на табло сияли идентичные цифры 95:95. И всё же в концовке «горцам» удалось «дожать» сибирских гастролёров — 108:103.

Само собой, гости на следующий день горели желанием взять реванш, но довольствовались вторым поражением кряду. «Нефтехимики» долгое время вели в счёте, однако провалили третью четверть, чем хозяева не преминули воспользоваться — 84:79.