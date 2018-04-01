«Генгам» на своём поле победил «Бордо»

«Генгам» одержал победу над «Бордо» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Генгам» вышел вперёд на 55-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Клеман Гренье. Спустя четыре минуты хавбек Мустафа Диалло удвоил преимущество хозяев. В составе «Бордо» забитым мячом отметился нападающий Малкон.

«Генгам» с 38 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице французской Лиги 1. «Бордо» (37) располагается на 12-м месте.