Ещё
В Орле завершился чемпионат МВД России по рукопашному бою
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле завершился чемпионат МВД России по рукопашному бою 

РИА 57 50 минут назад
Фото: РИА 57
В торжественном закрытии чемпионата приняли участие начальник Оперативного управления МВД России Анатолий Якунин, представители департамента госслужбы и кадров МВД России, начальник регионального УМВД Юрий Савенков, руководители и представители спортивных организаций.
Почетные гости мероприятия приняли участие в торжественном награждении победителей и призеров в личном и командном зачете, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
В первой группе победителями стали представители команды ГУ МВД России по Краснодарскому краю, второе место у представителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье место у ГУ МВД России по г. Москве.
Во второй группе первое место заняла команда УМВД России по Владимирской области. Второй стала команда спортсменов, представлявших УМВД России по Орловской области. Третье место — у команды УМВД России по Рязанской области.
Среди представителей образовательных учреждений ведомства первое место заняла команда Краснодарского университета МВД России. Второе место у представителей Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Третье место у команды Санкт-Петербургского Университета МВД России.
Сообщение В Орле завершился чемпионат МВД России по рукопашному бою появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Ещё одно село на Орловщине станет «Населенным пунктом воинской доблести» Во всероссийском этапе олимпиады примут участие 17 орловских школьников Орловские моржи провели Чемпионат по зимнему плаванию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
УЕФА предупредил «Зенит»19
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут108
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение