В Орле завершился чемпионат МВД России по рукопашному бою

Почетные гости мероприятия приняли участие в торжественном награждении победителей и призеров в личном и командном зачете, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

В первой группе победителями стали представители команды ГУ МВД России по Краснодарскому краю, второе место у представителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье место у ГУ МВД России по г. Москве.

Во второй группе первое место заняла команда УМВД России по Владимирской области. Второй стала команда спортсменов, представлявших УМВД России по Орловской области. Третье место — у команды УМВД России по Рязанской области.

Среди представителей образовательных учреждений ведомства первое место заняла команда Краснодарского университета МВД России. Второе место у представителей Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Третье место у команды Санкт-Петербургского Университета МВД России.