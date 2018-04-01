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Луис Адриано: «Локомотив» — «Амкар» не смотрел. Я вообще спал в это время
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Луис Адриано: «Локомотив» — «Амкар» не смотрел. Я вообще спал в это время 

Советский спорт 44 минуты назад
— Игра получилась нелегкой. Особенно в первом тайме, который нам откровенно не удался. Наши атаки не заканчивались голами, в то же время соперник выбегал вперед достаточно опасно. Мы немного нервничали и беспокоились за результат. Из-за этого возникало много ненужных ошибок. Конечно, в будущем постараемся это учесть и не допустить подобного.
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Как отреагировал на поражение «Локомотива» от «Амкара»? Честно говоря, даже не смотрел. Я вообще спал в это время! Почему? Впереди у нас был важный матч, мне нужно было немного отдохнуть. В плане психологии мы находимся в хорошем состоянии. Но, как и «Локомотив», не собираемся пристально следить за каждым движением конкурента. В борьбе за первое место каждый будет смотреть только на себя, — передает слова Адриано Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал 47 очков и сократил до двух очков отставание от лидирующего «Локомотива», который имеет матч в запасе. В следующем туре «Спартак» 8 апреля в гостях сыграет против «Анжи».
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