Заработал сайт «Владивостокский метрополитен»

На нем есть информация о линиях и станциях.

Житель Владивостока Денис Кокорин открыл сайт «Владивостокский метрополитен». На нем представлена информация о том, каким бы могло быть метро в краевом центре Приморья.

В частности, первые три линии Владивостокского метрополитена могут быть построены в период между 2030 и 2060 годами. К ним предлагается добавить еще несколько линий.

«Уссурийская линия связывает Уссурийский район Владивостока (начинавшийся в 2020-х годах как микрорайон «Уссурийский») на побережье Уссурийского залива с центральной частью города и полуостровом Шкота, пересекая с востока на запад полуостров Муравьёва-Амурского. Линия проходит мимо новой нефтебазы и ТЭЦ-2, трамвайного кольца на ул. Сахалинской, пересекает площадь Луговую, далее под ул. Светланской идёт до Спортивной гавани, а затем поворачивает на юг, в микрорайон «Эгершельд», — говорится в описании первой линии «Уссурийская».

Владивостокское метро, по мнению редактора сайта, может развиваться и действовать не только как транспортная система, но и как метрокрепость.