«Зенит» победил в снежной Уфе и поднялся на 3 место

В двадцать четвёртом туре чемпионата России "Зенит" на выезде обыграл «Уфу».

Протокол игры

Зенит

17' Иванович Бранислав (0:1)

21' Неделчару Ионуц (0:2) — автогол

01 апреля. Стадион «Нефтяник» (Уфа).

Противостояние «Уфы» и «Зенита» в двадцать четвёртом туре российской Премьер-лиги обращало на себя внимание, ведь команды являлись соседями по турнирной таблице, занимая соответственно шестое и пятое места. После трёх подряд нулевых ничьих команда Роберто Манчини рассчитывала вернуться на полосу побед, что было важно, ведь питерцы борются за место в зоне Лиги чемпионов. Уфимцы также желали добиться положительного результата после двух побед кряду.

Футболистам приходилось бороться не только друг с другом, но и с погодными условиями. В Уфе шёл довольно сильный снег, который заметал футбольное поле. Капризы погоды не помешали команде Сергея Семака уже в дебюте соорудить опасный момент. После заброса Иван Обляков пробивал с лёта из района угла вратарской площади, но Андрей Лунёв справился как с первым ударом, так и с добиванием.

"Зенит" смотрелся не лучшим образом, но на семнадцатой минуте именно команда Роберто Манчини смогла открыть счёт. После подачи из глубины Себастьян Дриусси подобрал мяч и покатил его правее на Бранислава Ивановича. Опытный серб справа с острого угла буквально прошил Александра Беленова. В скором времени питерцы смогли упрочить своё преимущество в счёте. Йонуц Неделчару пытался прервать подачу с фланга, но вместо этого головой отправил игровой снаряд в сетку собственных ворот.

После ударного отрезка «сине-бело-голубые» получили возможность играть по счёту. На заснеженном поле проходило много борьбы и практически не было моментов — такой сценарий вполне устраивал питерцев. Незадолго до перерыва «Зенит» имел возможность довести дело до разгрома. Леандро Паредес со стандарта исполнил подачу на набежавшего Антона Заболотного, однако последний умудрился с линии вратарской площади головой пробить над перекладиной.

После перерыва игра в снежной Уфе продолжала проходить преимущественно между штрафными площадками. И всё же ближе к средине второго тайма команда Сергея Семака смогла обострить интригу, сократив разрыв в счёте. Иван Обляков справа в чужой штрафной площади раскачал защитника и сделал подачу на дальнюю штангу, откуда пробил головой Иван Пауревич. Этот удар заблокировал Бранислав Иванович, но сам Пауревич оказался более удачлив на добивании.

"Уфа" воодушевилась и устремилась в атаку, рассчитывая уйти от поражения. Тем не менее, ближе к концовке хозяева чуть не помогли соперникам поставить точку. Боян Йокич сделал сильную передачу назад, Александр Беленов не успел к мячу, но в итоге он прокатился мимо рамки. До финального свистка счёт 1:2 сохранился на табло. «Зенит» прервал ничейную серию и как минимум на несколько часов поднялся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.