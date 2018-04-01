«Вердер» одержал третью победу кряду, обыграв «Айнтрахт» 

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома переиграл «Айнтрахт» со счетом 2:1. В составе бременцев отличился полузащитник Златко Юнузович. У гостей голом отметился нападающий Лука Йович, а также мяч в свои ворота забил защитник Давид Абраам.
Для «музыкантов» эта победа стала третьей кряду.
"Вердер" поднялся на 11-е место турнирной таблицы, набрав 36 очков. «Айнтрахт», в активе которого 45 очков, опустился на шестую строчку.
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28-й тур "Вердер" — «Айнтрахт» — 2:1 (1:0)
Голы: Юнузович, 28 (1:0). Йович, 53 (1:1). Абраам, 79 — в свои ворота (2:1).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон (Фридль, 25), Юнузович (Лангкамп, 89), Баргфреде, Делэйни, Эггештайн, Крузе, Бельфодиль (Юханнссон, 76).
"Айнтрахт": Градецки, Русс (Фалетт, 76), Абраам, Да Коста, Чэндлер (Тавата, 65), Боатенг, де Гузман, Хасебе, Ребич (Фабиан, 39), Йович, Вольф.
Предупреждения: Мойсандер, 35. Крузе, 73.
Судья: Цвайер.
1 апреля. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.
Вердер — Айнтрахт Ф Турнирная таблица чемпионата Германии