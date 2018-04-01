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Елистратов: готов был целовать лёд от радости, что сезон закончился
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Елистратов: готов был целовать лёд от радости, что сезон закончился 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: ТАСС
Призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, российский шорт-трекист Семён Елистратов, завоевав три золота и серебро на чемпионате России в Санкт-Петрбурге, подвёл итоги завершившегося сезона.
«Я безумно устал и единственное, что я сейчас хочу — увидеть свою любимую супругу и отдохнуть, потому что это было очень тяжело. Мы ехали эстафету, а я в голове считал круги, когда это уже закончится: 35… 33… И когда мы финишировали — всё, наконец-то, всё закончилось.
Приятно, конечно, как заканчивается сезон, но задача-то на этот сезон совсем другая была. Хорошо то, что получилось. Я просто рад. Это было непросто. Я очень часто в сезоне болел. Мне кажется, от моей иммунной системы ничего не осталось, я похудел на 9 кг. И я безумно благодарен всем тем людям, которые стоят за моей спиной и которые мне помогают. Я готов был целовать лёд от радости, что сезон закончился», — сказал Елистратов журналистам.
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