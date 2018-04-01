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«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» принимает ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ростов
ЦСКА Москва
Песьяков СергейПаршивлюк Сергей • Вилюш Мацей • Ингасон Сверрир • Сигурдссон Рагнар • Макеев ЕвгенийКалачёв ТимофейГацкан АлександрСапета АлександрИонов АлексейСигурдарсон Бьорн
Запасные: Дядюн ВладимирАбаев Илья • Байрамян Хорен • Чуперка ВалерийГулиев Аяз • Шомуродов Элдор • Бобен Матия • Скопинцев ДмитрийПлиев Константин
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллБерезуцкий ВасилийИгнашевич СергейБерезуцкий АлексейЩенников ГеоргийГоловин Александр • Натхо Бибрас • Дзагоев Алан • Вернблум Понтус • Муса Ахмед
Запасные: Миланов ГеоргиПомазун Илья • Витиньо Виктор • Жамалетдинов ТимурКучаев КонстантинЧалов ФёдорХосонов Хетаг • Kristijan Bistrovic
01 апреля. Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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