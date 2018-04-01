В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» принимает ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ростов
ЦСКА Москва
Песьяков Сергей • Паршивлюк Сергей • Вилюш Мацей • Ингасон Сверрир • Сигурдссон Рагнар • Макеев Евгений • Калачёв Тимофей • Гацкан Александр • Сапета Александр • Ионов Алексей • Сигурдарсон Бьорн
Запасные: Дядюн Владимир • Абаев Илья • Байрамян Хорен • Чуперка Валерий • Гулиев Аяз • Шомуродов Элдор • Бобен Матия • Скопинцев Дмитрий • Плиев Константин
Акинфеев Игорь • Набабкин Кирилл • Березуцкий Василий • Игнашевич Сергей • Березуцкий Алексей • Щенников Георгий • Головин Александр • Натхо Бибрас • Дзагоев Алан • Вернблум Понтус • Муса Ахмед
Запасные: Миланов Георги • Помазун Илья • Витиньо Виктор • Жамалетдинов Тимур • Кучаев Константин • Чалов Фёдор • Хосонов Хетаг • Kristijan Bistrovic
01 апреля. Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону).
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