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«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз Алексея Андронова
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«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз Алексея Андронова 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» в 32-м туре английской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито минимум три мяча.
Очень интересный матч в английской Премьер-лиге. Встречаются две лондонские команды, которые сражаются за европейские позиции. На самом деле, и там, и там нет уверенности, что сохранится тренер. У Антонио Конте, как мы знаем, сейчас не самые легкие отношения с руководством клуба, с футболистами. А на Маурисио Почеттино нацелилась «Бавария», он один из кандидатов на пост главного тренера мюнхенцев.
Я жду яркого футбола от этого матча. Мне кажется, что забитых мячей в нем должно быть достаточно. И те, и другие могут сыграть в контратакующий футбол, который может получиться даже более опасным, чем чистая атака.
Выбираю ставку «тотал больше 2,5 мяча» с очень щедрой оплатой — 2,04.
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