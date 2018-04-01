«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз Алексея Андронова

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов , специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» в 32-м туре английской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито минимум три мяча.

Очень интересный матч в английской Премьер-лиге. Встречаются две лондонские команды, которые сражаются за европейские позиции. На самом деле, и там, и там нет уверенности, что сохранится тренер. У Антонио Конте , как мы знаем, сейчас не самые легкие отношения с руководством клуба, с футболистами. А на Маурисио Почеттино нацелилась «Бавария», он один из кандидатов на пост главного тренера мюнхенцев.

Я жду яркого футбола от этого матча. Мне кажется, что забитых мячей в нем должно быть достаточно. И те, и другие могут сыграть в контратакующий футбол, который может получиться даже более опасным, чем чистая атака.

Выбираю ставку «тотал больше 2,5 мяча» с очень щедрой оплатой — 2,04.