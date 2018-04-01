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Эксперт: Норвегия активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО
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Эксперт: Норвегия активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель опроверг заявления главы Минобороны Норвегии об «агрессивном поведении» России в регионе, передает НСН.
"Норвегия предпринимает, на мой взгляд, недружественное содействие и активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО. Недавно на этой территории проводились учения, мы за ними наблюдаем, контролируем и делаем соответствующие выводы", — сказал он.
Власти Норвегии на встрече в Пентагоне заявили об «агрессивном поведении» России в регионе. Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис посоветовал министру обороны королевства Франку Бакке-Енсену в этой связи увеличивать расходы на оборону.
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