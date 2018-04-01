Эксперт: Норвегия активно подталкивает Швецию к вступлению в блок НАТО 

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Голландский велогонщик Терпстра стал выиграл Тур Фландрии-2018

Стали известны стартовые составы на матч "Ростов" - ЦСКА

Билялетдинов рассказал о планах после увольнения из "СКА-Хабаровска"