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«Майнц» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграли всухую
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«Майнц» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграли всухую 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
28-й тур Бундеслиги завершился нерезультативным противостоянием «Майнца» и «Боруссии» Мёнхенгладбах. Соперники не порадовали болельщиков голами и разошлись миром со счетом 0:0  "Майнц" делит 15-е место, набрав 26 очков, а его соперник девятый, имея в активе на 11 очков больше.
Протокол игры
Майнц
Боруссия М  Адлер Рене • Донати Джулио • Бель Штефан • Хак Александер • Брозински Даниэль • Сердар Суат 85' (Хольтманн Геррит (85') • Гбамин Жан-Филипп • Латца Данни • Озтунали Левин 76' (Кайсон Робин (76') • Берггрен Эмиль 90' (Уджа Энтони (90') • Де Бласис Пабло
Запасные: Мюллер Флориан • Де Йонг Найджел • Балогун Леон • Максим Александру
Зоммер Ян • Эльведи Нико 71' (Флориан Майер (71') • Гинтер МаттиасВестергор ЯнникВендт Оскар • Кюисанс Микаэль 86' (Хофманн Йонас (86') • Крамер Кристоф 90' • Херрман Патрик • Азар Торган • Штиндль Ларс • Раффаэл де Араужо 63' (Дрмич Йосип (63')
Запасные: Зиппель Тобиас • Mandela Egbo • Бенеш Ласло
01 апреля. Стадион «Опель-Арена» (Майнц).
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