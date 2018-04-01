«Майнц» и «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграли всухую

28-й тур Бундеслиги завершился нерезультативным противостоянием «Майнца» и «Боруссии» Мёнхенгладбах. Соперники не порадовали болельщиков голами и разошлись миром со счетом 0:0 "Майнц" делит 15-е место, набрав 26 очков, а его соперник девятый, имея в активе на 11 очков больше.

Протокол игры

Майнц

Запасные: Мюллер Флориан • Де Йонг Найджел • Балогун Леон • Максим Александру

01 апреля. Стадион «Опель-Арена» (Майнц).