Гудьонсен: «Головин не показал себя с лучшей стороны»

Бывший форвард «Челси» и сборной Исландии Эйдур Гудьонсен прокомментировал действия исландских футболистов и Александра Головина в матче «Ростов» — ЦСКА (1:2). В составе ростовчан играют три исландца.

”Все упорно трудились. Сигурдссону немного не повезло в первом тайме, это была полуошибка, целой ошибкой бы ее не назвал. А Ингасон упорно сыграл, чтобы поддерживать инициативу и смог забить. У него очень хорошая реакция, особенно на высокие мячи. К сожалению, для «Ростова» этого было недостаточно.

Не думаю, что Головин сегодня показал себя с лучшей стороны. Он отлично провел некоторые моменты, видно, что у него в голове футбол, что он видит игру. Мы не можем сказать, насколько он готов, на основании такой игры, насколько он смог реализовать свои лучшие качества. Но в любом случае это игрок, на которого стоит обратить внимание”, — сказал Гудьонсен в эфире «Матч ТВ».