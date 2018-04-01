«Вильярреал» без Черышева уступил «Малаге» с Лестьенном 

В матчах 30-го тура чемпионата Испании «Малага» на своем поле обыграла «Вильярреал» — 1:0, а «Эйбар» и «Реал Сосьедад» обошлись без забитых мячей — 0:0. Российский легионер «подводников» Денис Черышев не попал в зявку на матч. В составе «анчоусов» 15 минут отыграл экс-нападающий «Рубина» Максим Лестьенн.
Чемпионат Испании
Ла лига
30-й тур "Малага" — «Вильярреал» — 1:0 (1:0)
Гол: Чори Кастро, 37 — с пенальти.
Судья: Альварес Искиэдро (Испания).
1 апреля. Малага. Стадион «Ла Росаледа».
"Эйбар" — «Реал Сосьедад» — 0:0 Судья: Санчес Мартинес (Испания).
1 апреля. Эйбар. Стадион «Мунисипаль де Ипуруа».