Ещё
«Вильярреал» без Черышева уступил «Малаге» с Лестьенном
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вильярреал» без Черышева уступил «Малаге» с Лестьенном 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
В матчах 30-го тура чемпионата Испании «Малага» на своем поле обыграла «Вильярреал» — 1:0, а «Эйбар» и «Реал Сосьедад» обошлись без забитых мячей — 0:0. Российский легионер «подводников» Денис Черышев не попал в зявку на матч. В составе «анчоусов» 15 минут отыграл экс-нападающий «Рубина» Максим Лестьенн.
Чемпионат Испании
Ла лига
30-й тур  "Малага" — «Вильярреал» — 1:0 (1:0)
Гол: Чори Кастро, 37 — с пенальти.
Судья: Альварес Искиэдро (Испания).
1 апреля. Малага. Стадион «Ла Росаледа».
"Эйбар" — «Реал Сосьедад» — 0:0  Судья: Санчес Мартинес (Испания).
1 апреля. Эйбар. Стадион «Мунисипаль де Ипуруа».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ростов" переедет на новый стадион "Ростов Арена" после матча с ЦСКА Вадим Скрипченко: "Краснодар" был ближе к победе, но мы заслужили эту ничью" Игорь Шалимов: "У Смолова вчера температура была 37,3, поэтому заменили"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обыграл «Ростов»11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение