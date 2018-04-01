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«Вильярреал» проиграл последней команде лиги
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«Вильярреал» проиграл последней команде лиги 

Евро-футбол.Ру 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Неожиданностью завершился матч 30-го тура Ла Лиги между «Малагой» и «Вильярреалом». «Жёлтая субмарина» не смогла забить главному аутсайдеру сезона и пропустила с пенальти от Чори Кастро (0:1). Денис Черышев снова не попал в заявку гостей.
В параллельной игре «Эйбар» и «Реал Сосьедад» разошлись миром — 0:0.
Протокол игры
Малага
Вильярреал
(1:0) Чори Кастро 37'
Роберто ХименесРосалес Роберто • Эрнандес Луис • Микель Игнаси • Торрес Мигель 77' • Саксесс Исаак 66' (Буэно Альберто (66') • Итурра МануэльЛасен Мехди 66' 79' (Адриан Гонсалес (79') • Чори Кастро 75' (Лестьенн Максим (75') • Эн-Несири Юссеф • Ролан Диего
Запасные: Бастон Борха • Андрес Прието • Саму Гарсия • Диего Гонсалес VII  Асенхо Серхио 36' • Марио ГаспарАльваро Гонсалес • Бонера Даниэле • Коста Хауме 20' • Кастильехо Самуэль 61' (Daniel Raba (61') • Форнальс Пабло • Родри Эрнандес • Сориано Роберто 47' • Сансоне Никола 72' (Мартинес Рохер (72') • Бакка Карлос 53' (Унал Энес (53')
Запасные: Рукавина Антонио • Андрес ФернандесВиктор Руис • Фуэго Хави
01 апреля. Стадион «Ла Росаледа» (Малага).
Протокол игры
Эйбар
Реал Сосьедад
Дмитрович Марко • Пенья Рубен • Рамис Иван 57' • Арбилья Анайц • Анхель Хосе 65' (Капа Андер (65' 81') • Педро Леон 90' • Хордан Хоан • Папа Диоп 13' • Инуи Такаси 78' (Орельяна Фабиан (78') • Кике Гарсия • Шарлес Диас 28' (Эскаланте Гонсало (28')
Запасные: Ломбан Давид • Оливейра Паулу • Йоэл Родригес • Иви Лопес
Мойя Мигель • Ариц Элустондо • Льоренте Диего 90' • Навас Рауль • Де ла Белья Альберто • Ильяраменди Асьер 87' 89' (Субельдия Игор (89') • Сурутуса Давид • Арсальюс Альваро • Оярсабаль Микель • Хуанми Мигель 72' (Янузай Аднан (72') • Виллиан Жозе 77' (Агиррече Иманоль (77')
Запасные: Морено Эктор • Тоньо Рамирес • Пардо Рубен • Кевин Родригес
01 апреля. Стадион «Ипуруа» (Эйбар).
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