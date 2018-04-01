«Заря» попала под каток «Шахтёра»

«Шахтёр» продолжает всухую крушить всех соперников по Премьер-лиге. В противостоянии с «Зарёй» «горняки» забили сразу три мяча, отметились Тайсон, Факундо Феррейра и Оларенваджу Кайоде. Победа со счетом 3:0 позволила «Шахтёру» сохранить отрыв от «Динамо» в шесть очков.

В параллельном матче «Сталь» и «Олимпик» не забивали — 0:0.

Протокол игры

Шахтёр Дн 41' Тайсон Фреда (0:1)

61' Феррейра Факундо (0:2)

90' Кайоде Оларенваджу (0:3)

Протокол игры

Сталь Каменское

01 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).