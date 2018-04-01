«Заря» попала под каток «Шахтёра» 

«Шахтёр» продолжает всухую крушить всех соперников по Премьер-лиге. В противостоянии с «Зарёй» «горняки» забили сразу три мяча, отметились Тайсон, Факундо Феррейра и Оларенваджу Кайоде. Победа со счетом 3:0 позволила «Шахтёру» сохранить отрыв от «Динамо» в шесть очков.
В параллельном матче «Сталь» и «Олимпик» не забивали — 0:0.
Протокол игры
Шахтёр Дн 41' Тайсон Фреда (0:1)
61' Феррейра Факундо (0:2)
90' Кайоде Оларенваджу (0:3)
Лунин Андрей • Опанасенко Евгений 88' • Сваток Александр 9' (Прийма Василий (9' 70') • Чечер Вячеслав 41' • Тымчик Александр 90' • Харатин Игорь 73' (Гордиенко Артём (73') • Силас 63' • Лунёв Максим 27' 46' (Фопала Давид (46') • Иури Фрейтас 90' • Караваев Александр • Громов Артём
Запасные: Фелипе Луис II • Кочергин Владислав • Чеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес 25' • Ордец Иван • Хочолава Давид 90' • Бутко Богдан • Степаненко Тарас • Фред Сантос 85' • Тайсон Фреда • Патрик Алан 90' (Зубков Александр (90') • Марлос Ромеро 86' (Дентиньо Феррейра (86') • Феррейра Факундо 90' 90' (Кайоде Оларенваджу (90')
Запасные: Шевченко Никита • Танковский Вячеслав • Матвиенко Николай • Dodô VI 01 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Протокол игры
Сталь Каменское
Олимпик Дн Пеньков Герман • Грачёв Глеб 9' • Johnathan • Ощипко Игорь • Якимив Андрей • Климчук Юрий • Месхи Михаил 17' 86' (Копытов Дмитрий (86') • Кузык Орест • Задерака Максим • Мысык Марьян 90' • Ebert
Запасные: Кныш Данило • Силецкий Иван • Romulo XII • Даниелян Артур
Махарадзе Заури • Вакуленко Сергей 19' 46' (Кулинич Сергей (46') • Парцвания Темур • Сондей Иван • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Кисиль Руслан • Вукович Йосип 28' • Пасич Евгений 45' • Пасич Геннадий 66' 70' (Балашов Виталий (70') • Беленький Станислав 78' (Захаркив Юрий (78') • Козлов Артём
Запасные: Кичак Артём • Немчанинов Дмитрий • Хомутов Владислав • Леонидас Соарес
01 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).