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«Заря» попала под каток «Шахтёра»
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«Заря» попала под каток «Шахтёра» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Шахтёр» продолжает всухую крушить всех соперников по Премьер-лиге. В противостоянии с «Зарёй» «горняки» забили сразу три мяча, отметились Тайсон, Факундо Феррейра и Оларенваджу Кайоде. Победа со счетом 3:0 позволила «Шахтёру» сохранить отрыв от «Динамо» в шесть очков.
В параллельном матче «Сталь» и «Олимпик» не забивали — 0:0.
Протокол игры
Шахтёр Дн  41' Тайсон Фреда (0:1)
61' Феррейра Факундо (0:2)
90' Кайоде Оларенваджу (0:3)
Лунин АндрейОпанасенко Евгений 88' • Сваток Александр 9' (Прийма Василий (9' 70') • Чечер Вячеслав 41' • Тымчик Александр 90' • Харатин Игорь 73' (Гордиенко Артём (73') • Силас 63' • Лунёв Максим 27' 46' (Фопала Давид (46') • Иури Фрейтас 90' • Караваев АлександрГромов Артём
Запасные: Фелипе Луис II • Кочергин ВладиславЧеберко Евгений • Mohamed El-Bouazzati
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес 25' • Ордец ИванХочолава Давид 90' • Бутко БогданСтепаненко Тарас • Фред Сантос 85' • Тайсон Фреда • Патрик Алан 90' (Зубков Александр (90') • Марлос Ромеро 86' (Дентиньо Феррейра (86') • Феррейра Факундо 90' 90' (Кайоде Оларенваджу (90')
Запасные: Шевченко НикитаТанковский ВячеславМатвиенко Николай • Dodô VI  01 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Протокол игры
Сталь Каменское
Олимпик Дн  Пеньков Герман • Грачёв Глеб 9' • Johnathan • Ощипко ИгорьЯкимив Андрей • Климчук Юрий • Месхи Михаил 17' 86' (Копытов Дмитрий (86') • Кузык ОрестЗадерака Максим • Мысык Марьян 90' • Ebert
Запасные: Кныш Данило • Силецкий Иван • Romulo XII • Даниелян Артур
Махарадзе ЗауриВакуленко Сергей 19' 46' (Кулинич Сергей (46') • Парцвания ТемурСондей Иван • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Кисиль РусланВукович Йосип 28' • Пасич Евгений 45' • Пасич Геннадий 66' 70' (Балашов Виталий (70') • Беленький Станислав 78' (Захаркив Юрий (78') • Козлов Артём
Запасные: Кичак АртёмНемчанинов ДмитрийХомутов Владислав • Леонидас Соарес
01 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).
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