В Крюково ежедневно проходят спортивные мероприятия для всех возрастов 

Мини-футбол, Кубок среди ветеранов 40 лет +
28 марта 2018 года в ФОК «Рекорд» состоялись игры по мини-футболу (зал) на Кубок города Зеленограда 2018 года, среди ветеранов 40 лет +.
Результаты игр:
¼ фин. «МИЭТ» — «Благовест» 6-4 ½ фин. «Спутник» — «Пламя» 9-5 Календарь финальных игр на Кубок города (ветераны 40 лет +):
4 апреля 20.00 час. ½ фин. «РТК Граф» — «МИЭТ»
11 апреля 20.00 час. финал «Спутник» — (РТК Граф / МИЭТ)
Игры проходят в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А» по средам с 20-00 часов. Приглашаем жителей района Крюково посмотреть игры ветеранов футбола нашего города.
Организаторы чемпионата и кубка г. Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов федерации футбола государственное бюджетное учреждение «ФАВОРИТ».
Мини-футбол «Команда нашего двора»
25 марта в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1444 прошли финальные игры первенства района Крюково по мини-футболу (зал) «Команда нашего двора» в возрастной группе старшие юноши 2003-2004 года рождения. В данном туре участвовало четыре команды.
Результаты игр тура:
— «Деревяшки» — «Сириус» 2-4 — «Сириус» — «Фаворит» 5-2 — «Деревяшки» — «Фаворит» 1-1 — «Сириус» — «Савёлки» 7-0 — «Савёлки» — «Деревяшки» 0-0 — «Савёлки» — «Фаворит» 0-3 Командные результаты первенства:
1 место — «Сириус» — 40 очков, капитан Царёв Алексей
2 место — «Лайтовые» — 15 очков, капитан Нестеров Владимир
3 место — «Фаворит» — 14 очков, капитан Костин Дмитрий
4 место — «Савёлки» — 11 очков, капитан Матвеев Данила
5 место — «Деревяшки» — 7 очков, капитан Алёшин Ярослав.
6 место — «Лайтовые -2» — 4 очка, капитан Чигирёв Евгений
Игры первенства в период с января по март организовал и провёл инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А. А.
Первенство по мини-футболу среди ветеранов 65 лет +.
24 марта в спортзале ФОК «Рекорд» прошли игры девятого тура первенства по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 65 лет +. Наша команда Крюково встречалась с командой Орбита города Королёва и проиграла этот матч.
Результаты игр:
«Орбита» — «Крюково» 7-1 «Ангстрем» — «Звезда» 2-7 «Сенеж» — «Зеленоград» 4-6 Командные результаты на 24. 03. 2018г.
1 место — «Зеленоград» — 21 очко
2 место — «Орбита» — 19 очков
3 место — «Ангстрем» — 18 очков
4 место — «Звезда» — 14 очков
5 место — «Сенеж» — 4 очка
6 место — «Крюково» — 3 очка
Игровой день данной группы ветеранов 65 лет+ вторая и четвёртая суббота месяца с 12.00 часов в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А». Приглашаем жителей Крюково посмотреть интересные футбольные матчи ветеранов футбола и поболеть за наших. Следующий тур игр 31 марта 2018 года.
Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда,
ГБУ «ФАВОРИТ» (ответственный Камкин А. Н.) и футбольный актив ветеранов региона.
Мини-футбол «Команда нашего двора»
24 марта в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ» (корпус 1444) прошли финальные игры первенства района Крюково по мини-футболу (зал) «Команда нашего двора» в возрастной группе дети 2007-2008 года рождения и юноши 2005-2006 года рождения.
Результаты финальных игр тура:
— Дети 2007-2008 года рождения
Барселона — Спартак 5-7 ЦСКА — Реал 3-2 Спартак — ЦСКА 2-3 Итоговые командные результаты
1 место Спартак — 31 очко, капитан Матвеев Роман
2 место Реал — 14 очков, капитан Козловский Василий
3 место ЦСКА — 14 очков, капитан Конешев Амир
4 место Барселона — 13 очков, капитан Чечулин Максим
5 место Комета-08 — 9 очков, капитан Королёв Кирилл
6 место Девчата — 9 очков, капитан Бугаева Яна — Юноши 2005-2006 года рождения
Реал — Спартак 4-1 Менделеево — Барселона 5-3 Менделеево — Реал 6-2 Итоговые командные результаты
1место Менделеево — 16 очков, капитан Орозалиев Михаил;
2место Крюково — 7 очков, капитан Пашковский Михаил
3 место Реал — 7 очков, капитан Вартанян Даниил
4 место Барселона — 7 очков, капитан Бабаев Билол
5 место Спартак — 2 очка, капитан Маурштетр Артём
Игры первенства организовали и провели инструкторы по спорту
ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И. ; Балашов А. А. ; Санин Л. Г.
Впереди в апреле игры на Кубок района.