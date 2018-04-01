В Крюково ежедневно проходят спортивные мероприятия для всех возрастов

Мини-футбол, Кубок среди ветеранов 40 лет +

28 марта 2018 года в ФОК «Рекорд» состоялись игры по мини-футболу (зал) на Кубок города Зеленограда 2018 года, среди ветеранов 40 лет +.

Результаты игр:

¼ фин. «МИЭТ» — «Благовест» 6-4 ½ фин. «Спутник» — «Пламя» 9-5 Календарь финальных игр на Кубок города (ветераны 40 лет +):

4 апреля 20.00 час. ½ фин. «РТК Граф» — «МИЭТ»

11 апреля 20.00 час. финал «Спутник» — (РТК Граф / МИЭТ)

Игры проходят в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А» по средам с 20-00 часов. Приглашаем жителей района Крюково посмотреть игры ветеранов футбола нашего города.

Организаторы чемпионата и кубка г. Зеленограда по мини-футболу среди ветеранов федерации футбола государственное бюджетное учреждение «ФАВОРИТ».

Мини-футбол «Команда нашего двора»

25 марта в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ», корпус 1444 прошли финальные игры первенства района Крюково по мини-футболу (зал) «Команда нашего двора» в возрастной группе старшие юноши 2003-2004 года рождения. В данном туре участвовало четыре команды.

Результаты игр тура:

— «Деревяшки» — «Сириус» 2-4 — «Сириус» — «Фаворит» 5-2 — «Деревяшки» — «Фаворит» 1-1 — «Сириус» — «Савёлки» 7-0 — «Савёлки» — «Деревяшки» 0-0 — «Савёлки» — «Фаворит» 0-3 Командные результаты первенства:

5 место — «Деревяшки» — 7 очков, капитан Алёшин Ярослав.

6 место — «Лайтовые -2» — 4 очка, капитан Чигирёв Евгений

Игры первенства в период с января по март организовал и провёл инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А. А.

Первенство по мини-футболу среди ветеранов 65 лет +.

24 марта в спортзале ФОК «Рекорд» прошли игры девятого тура первенства по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 65 лет +. Наша команда Крюково встречалась с командой Орбита города Королёва и проиграла этот матч.

Результаты игр:

«Орбита» — «Крюково» 7-1 «Ангстрем» — «Звезда» 2-7 «Сенеж» — «Зеленоград» 4-6 Командные результаты на 24. 03. 2018г.

1 место — «Зеленоград» — 21 очко

2 место — «Орбита» — 19 очков

3 место — «Ангстрем» — 18 очков

4 место — «Звезда» — 14 очков

5 место — «Сенеж» — 4 очка

6 место — «Крюково» — 3 очка

Игровой день данной группы ветеранов 65 лет+ вторая и четвёртая суббота месяца с 12.00 часов в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А». Приглашаем жителей Крюково посмотреть интересные футбольные матчи ветеранов футбола и поболеть за наших. Следующий тур игр 31 марта 2018 года.

Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда,

ГБУ «ФАВОРИТ» (ответственный Камкин А. Н.) и футбольный актив ветеранов региона.

Мини-футбол «Команда нашего двора»

24 марта в спортзале ГБУ «ФАВОРИТ» (корпус 1444) прошли финальные игры первенства района Крюково по мини-футболу (зал) «Команда нашего двора» в возрастной группе дети 2007-2008 года рождения и юноши 2005-2006 года рождения.

Результаты финальных игр тура:

— Дети 2007-2008 года рождения

Барселона — Спартак 5-7 ЦСКА — Реал 3-2 Спартак — ЦСКА 2-3 Итоговые командные результаты

1 место Спартак — 31 очко, капитан Матвеев Роман

2 место Реал — 14 очков, капитан Козловский Василий

3 место ЦСКА — 14 очков, капитан Конешев Амир

4 место Барселона — 13 очков, капитан Чечулин Максим

6 место Девчата — 9 очков, капитан Бугаева Яна — Юноши 2005-2006 года рождения

Реал — Спартак 4-1 Менделеево — Барселона 5-3 Менделеево — Реал 6-2 Итоговые командные результаты

1место Менделеево — 16 очков, капитан Орозалиев Михаил;

2место Крюково — 7 очков, капитан Пашковский Михаил

3 место Реал — 7 очков, капитан Вартанян Даниил

4 место Барселона — 7 очков, капитан Бабаев Билол

5 место Спартак — 2 очка, капитан Маурштетр Артём

Игры первенства организовали и провели инструкторы по спорту

ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И. ; Балашов А. А. ; Санин Л. Г.

Впереди в апреле игры на Кубок района.