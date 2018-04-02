Грузин Талахадзе и поляк Михальски победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике 

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории свыше 105 кг.
Спортсмен по сумме рывка и толчка взял вес 457 кг, он опередил представителя Чехии Иржи Осага (417 кг) и венгра Петера Надя (416 кг).
В категории до 105 кг первенствовал польский спортсмен Аркадиуш Михальски. На второй строчке расположился болгарин Георги Шиков, замкнул тройку призёров австриец Саргис Мартиросян. У женщин в весовой категории свыше 90 кг победа досталась польке Александре Мерзеевской.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния
Мужчины. До 105 кг 1. Аркадиуш Михальски (Польша) — 396 кг 2. Георги Шиков (Болгария) — 388 3. Саргис Мартиросян (Австрия) — 384 Мужчины. Свыше 105 кг 1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 457 2. Иржи Осаг (Чехия) — 417 3. Петер Надь (Венгрия) — 416 Женщины. Свыше 90 кг 1. Александра Мерзеевска (Польша) — 237 2. Кристина Магат (Венгрия) — 236 3. Андреа Аней (Румыния) — 222.