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Грузин Талахадзе и поляк Михальски победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике
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Грузин Талахадзе и поляк Михальски победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике 

Чемпионат.com 30 минут назад
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории свыше 105 кг.
Спортсмен по сумме рывка и толчка взял вес 457 кг, он опередил представителя Чехии Иржи Осага (417 кг) и венгра Петера Надя (416 кг).
В категории до 105 кг первенствовал польский спортсмен Аркадиуш Михальски. На второй строчке расположился болгарин Георги Шиков, замкнул тройку призёров австриец Саргис Мартиросян. У женщин в весовой категории свыше 90 кг победа досталась польке Александре Мерзеевской.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния
Мужчины. До 105 кг  1. Аркадиуш Михальски (Польша) — 396 кг  2. Георги Шиков (Болгария) — 388  3. Саргис Мартиросян (Австрия) — 384  Мужчины. Свыше 105 кг  1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 457  2. Иржи Осаг (Чехия) — 417  3. Петер Надь (Венгрия) — 416  Женщины. Свыше 90 кг  1. Александра Мерзеевска (Польша) — 237  2. Кристина Магат (Венгрия) — 236  3. Андреа Аней (Румыния) — 222.
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