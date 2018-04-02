Грузин Талахадзе и поляк Михальски победили на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории свыше 105 кг.

Спортсмен по сумме рывка и толчка взял вес 457 кг, он опередил представителя Чехии Иржи Осага (417 кг) и венгра Петера Надя (416 кг).

В категории до 105 кг первенствовал польский спортсмен Аркадиуш Михальски. На второй строчке расположился болгарин Георги Шиков, замкнул тройку призёров австриец Саргис Мартиросян. У женщин в весовой категории свыше 90 кг победа досталась польке Александре Мерзеевской.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния