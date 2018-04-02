АЕК — «Панатинаикос» — 3:0. Видеообзор матча

В матче 26-го тура чемпионата Греции афинский АЕК принимал на своём поле «Панатинаикос». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис » и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Серхио Араужо, а ещё один гол на свой счёт записал Родриго Гало . С 35-й минуты гости играли вдесятером после того, как защитник Эмануэль Инсуа получил вторую жёлтую карточку.

АЕК (57 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, «Панатинаикос» (34) находится на седьмой строчке.