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АЕК — «Панатинаикос» — 3:0. Видеообзор матча
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АЕК — «Панатинаикос» — 3:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 26-го тура чемпионата Греции афинский АЕК принимал на своём поле «Панатинаикос». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Серхио Араужо, а ещё один гол на свой счёт записал Родриго Гало. С 35-й минуты гости играли вдесятером после того, как защитник Эмануэль Инсуа получил вторую жёлтую карточку.
АЕК (57 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, «Панатинаикос» (34) находится на седьмой строчке.
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