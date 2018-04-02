В матче 26-го тура чемпионата Греции афинский АЕК принимал на своём поле «Панатинаикос». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Серхио Араужо, а ещё один гол на свой счёт записал Родриго Гало. С 35-й минуты гости играли вдесятером после того, как защитник Эмануэль Инсуа получил вторую жёлтую карточку.
АЕК (57 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, «Панатинаикос» (34) находится на седьмой строчке.