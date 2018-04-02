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Валерий Кипелов: «Не считаю, что „Спартак“ — лидер»
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Валерий Кипелов: «Не считаю, что „Спартак“ — лидер» 

SPORT24.ru 1 час назад
Легендарный музыкант Валерий Кипелов высказал свое отношение к главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, а также к игре и кадровой политике московского ”Спартака”.
”Не хотел бы, чтобы Гончаренко тренировал «Спартак», а не ЦСКА. Я думаю, все, что происходит, к лучшему. Он неплохой тренер, но и у «Спартака» хороший.
Я не считаю, что «Спартак» — лидер. Они неплохо играют, но эти резкие сбои и подъемы… И потом, как они проиграли «Атлетику»… Могли лучше сыграть на самом деле.
Вот раньше был «Спартак» или то же минское «Динамо», а теперь игроки мигрируют из клуба в клуб и не чувствуют духа игры. Это все как-то нивелировалось. Наверное, я человек старых взглядов на эти дела, но считаю, что дух потерялся. Все эти легионеры, мне кажется, этого не чувствуют. Нет лидеров, какими раньше в «Спартаке» были Тихонов, Титов", — приводит слова Кипелова издание.
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