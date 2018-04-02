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Журналист «Баффало» назвал отвратительным решение не наказывать Хартнелла
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Журналист «Баффало» назвал отвратительным решение не наказывать Хартнелла 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Американский клубный журналист команды «Баффало Сейбрз» Майк Харрингтон в резкой форме раскритиковал Национальную хоккейную лигу за решение не наказывать дисквалификацией форварда «Нэшвилл Предаторз» Скотта Хартнелла. Об этом сообщает «Советский спорт».
Хартнелл нанес травму российскому защитнику Виктору Антипину, который был вынужден досрочно завершить сезон.
"Хартнелл не будет дисквалифицирован. Абсолютно позорное решение НХЛ. Самое интересное, что лига даже никак не стала объяснять свои действия.
Знаете, абсолютно не имеет значения, какой игрок команды пострадал. Если бы это был Джек Айкел, а не Антипин, то что тогда? Хартнелла бы дисквалифицировали?
Когда мне вчера из лиги сказали, что его простят, то я подумал, что это всего лишь шутка. Все это отвратительно", — написал Харрингтон на своей странице в твиттере.
Ранее сообщалось, что у Антипина диагностировано сотрясение мозга, а также повреждения лица и зубов.
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