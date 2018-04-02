«КАМАЗ-мастер» примет участие в ралли «Золото Кагана»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» примет участи в ралли-рейде «Золото Кагана», об этом заявил тим-менеджера спортивного коллектива Сергей Савостин

«Участие в ралли-рейде «Золото Кагана» в команде «КАМАЗ-мастер» традиционно ассоциируется с началом ежегодного сезона подготовки к крупным международным соревнованиям.

Сергею Куприянову. Три месяца остается до старта международного ралли-марафона «Шелковый путь» и астраханские трассы как нельзя лучше подходят для того, чтобы проверить себя и технику. Особенно важно в этот раз тестирование машин. На гонку мы выставляем четыре автомобиля. Построен новый газодизельный спортивный грузовик с 16-литровым двигателем. Испытать его предстоит Антону Шибалову