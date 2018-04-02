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«КАМАЗ-мастер» примет участие в ралли «Золото Кагана»
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«КАМАЗ-мастер» примет участие в ралли «Золото Кагана» 

Советский спорт 52 минуты назад
Российская команда «КАМАЗ-мастер» примет участи в ралли-рейде «Золото Кагана», об этом заявил тим-менеджера спортивного коллектива Сергей Савостин.
«Участие в ралли-рейде «Золото Кагана» в команде «КАМАЗ-мастер» традиционно ассоциируется с началом ежегодного сезона подготовки к крупным международным соревнованиям.
Три месяца остается до старта международного ралли-марафона «Шелковый путь» и астраханские трассы как нельзя лучше подходят для того, чтобы проверить себя и технику. Особенно важно в этот раз тестирование машин. На гонку мы выставляем четыре автомобиля. Построен новый газодизельный спортивный грузовик с 16-литровым двигателем. Испытать его предстоит Антону Шибалову и Сергею Куприянову.
Эдуард Николаев будет управлять уже знакомым нашим болельщиками грузовиком капотной компоновки. Ну и, наконец, Андрей Каргинов, восстановившийся после прошлогодней травмы возвращается к активной соревновательной программе. Конечно, астраханская трасса очень жесткая, но Каргинов — опытный пилот умеющий хорошо адаптироваться и сбалансированно ехать по любым покрытиям», — приводит слова Савостина официальный сайт «КАМАЗ-мастер».
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