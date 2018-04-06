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Нигматуллин пожелал игроку ЦСКА Головину не останавливаться на достигнутом
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Нигматуллин пожелал игроку ЦСКА Головину не останавливаться на достигнутом 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" прокомментировал разгром армейцев лондонским «Арсеналом» на "Эмирейтс" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
"Чисто на везении сложно было противопоставить что-то английскому клубу. В принципе я не удивлен результатом. После одного гола сразу ждать серьезного приглашения, конечно, не стоит. Сейчас Головин — один из самых интересных молодых футболистов страны. Головин действительно обладает большим потенциалом и продолжает прогрессировать. Желаю ему не останавливаться на достигнутом", — сказал эксперт.
Нигматуллин также поделился мнением о предстоящем ответном матче между ЦСКА и «Арсеналом».
"ЦСКА попытается отобрать очки у англичан в ответной игре. Но никаких предпосылок для прохода дальше лично я не вижу", — отметил он.
Полный текст интервью бывшего вратаря сборной России можно прочитать здесь.
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