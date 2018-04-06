Нигматуллин пожелал игроку ЦСКА Головину не останавливаться на достигнутом

"Чисто на везении сложно было противопоставить что-то английскому клубу. В принципе я не удивлен результатом. После одного гола сразу ждать серьезного приглашения, конечно, не стоит. Сейчас Головин — один из самых интересных молодых футболистов страны. Головин действительно обладает большим потенциалом и продолжает прогрессировать. Желаю ему не останавливаться на достигнутом", — сказал эксперт.

Нигматуллин также поделился мнением о предстоящем ответном матче между ЦСКА и «Арсеналом».

"ЦСКА попытается отобрать очки у англичан в ответной игре. Но никаких предпосылок для прохода дальше лично я не вижу", — отметил он.

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