Северяне дружнее. Комиссия Арктических зимних игр приедет на Ямал присмотреться к инфраструктуре

На Ямал в марте 2019 году приедет комиссия Арктических зимних игр, чтобы посмотреть наши объекты и инфраструктуру.

Работа идет серьёзная. Об этом сегодня, 3 марта, на расширенном заседании Общественного совета при департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО сообщил директор профильного ведомства Александр Мажаров

«Арктические зимние игры были учреждены тремя государствами США, Канадой и Гренландией. У них в уставе прописано, что соревнования проводятся только на их территории. Россия и страны Скандинавии являются гостевыми участниками», — рассказал он.

Несколько лет назад в устной форме Александр Мажаров предложил оргкомитету, чтобы соревнования стали более привлекательными и интересными, провести их на Ямале.

Уже в прошлом году арктический регион подал письменную заявку, в этом году её одобрили. Кроме того, сам оргкомитет провел предварительную работу с министрами этих территорий и получил одобрение.

Заместитель губернатора ЯНАО отметил, что основная цель игр заключается в объединении стран циркумполярного региона, в развитии северных территорий, а также дать возможность юным спортсменам проявить свои таланты и достижения.

«Работа продвигается, она непростая, много нюансов, связанных с международными законами, но, тем не менее, вроде получается», — подчеркнул директор международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

Напомним, международные соревнования прошли с 18 по 24 марта в канадских городах Хей Ривер и Форт Смит. Ямальские спортсмены на Арктических зимних играх по общему числу завоеванных наград стали четвертыми. На счету нашей команды 109 медалей: 51 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых.