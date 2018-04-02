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Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников РКЦ «Прогресс»
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Владимир Путин подписал указ о награждении 49 сотрудников РКЦ «Прогресс» 

Волга Ньюс 1 час назад
В том числе, самарские ракетостроители награждены Орденом Почета, Орденом Дружбы, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За заслуги в освоении космоса».
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