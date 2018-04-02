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В Тазовском посадили солнце на шест
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В Тазовском посадили солнце на шест 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тазовский собрал гостей из Ямальского, Надымского, Красноселькупского, Пуровского районов и Красноярского края. В течение двух дней здесь праздновали День оленевода — один из самых любимых и ярких праздников северян.
На праздник оленеводы съезжались заранее, чтобы успеть пройти медицинские осмотры, решить административные и юридические дела, попасть на прием к главе района и депутатам ямальского парламента и Тюменской областной Думы. Оленеводов также ждали специалисты департамента социальной защиты населения, образования, центра занятости, дирекции жилищной политики Тазовского района, центра ветеринарии. Кроме того, им помогали зарегистрироваться на портале госуслуг.
На берегу реки Таз возвели чумы, здесь же проходили состязания по национальной борьбе, беге с палкой, прыжки через нарты, метании тынзяна на хорей. Забросить своеобразное лассо на шест могли все желающие, а заодно попробовать силы в тройном национальном прыжке. Кульминацией праздника стали гонки на оленьих упряжках. По традиции гостей поили горячим чаем, угощали ухой и другими национальными блюдами.
«Хороший праздник был в Тазовском! В день оленевода проводится много различных конкурсов и спортивных соревнований, победители которых заслуженно получают призы. И это хорошая мотивация для подрастающего поколения сохранять традиционный образ жизни, стремиться к лучшему, быть сильным и здоровым. Важно, что здесь чествуют почетных тружеников оленеводческой отрасли и чумработниц. Такое яркое признание труда оленеводов очень важно», — рассказал депутат Заксобрания ЯНАО, президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад.
Эдуард Яунгад вручил Василию Салиндеру, отдавшему 30 лет оленеводству, бензопилу. Также он провел прием граждан, встретился с активистами филиала ассоциации и руководителями молодежных отделений Тазовского района. Завершился праздник награждением победителей спортивных соревнований и фейерверком.
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