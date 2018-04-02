Савелкинские ЮИДовцы успешно прошли испытания «Безопасного колеса» 

Команда юных инспекторов дорожного движения школы №1557 стала бронзовым призером межрайонного этапа соревнований «Безопасное колесо». Финальные состязания школьников прошли в Зеленограде 30 марта.
Участникам соревнований нужно было преодолеть нелегкие испытания на шести станциях с различными заданиями: медицина — первая помощь, теория и практика, фигурное вождение велосипеда, знание Правил дорожного движения и т.д. По итогам конкурса команда отряда ЮИД школы района Савелки "МИГ" под руководством Комаровой А. М. заняла третье место. В состав команды вошли ребята: Краснова Анастасия, Григорьева Яна, Кожевников Егор, Сенин Павел.