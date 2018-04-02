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Эйдур Гудьонсен: Хочется увидеть новые стадионы России, многие считают дни до начала ЧМ
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Эйдур Гудьонсен: Хочется увидеть новые стадионы России, многие считают дни до начала ЧМ 

Советский спорт 1 час назад
«Все ждут сам турнир. Для моей страны это будет первый мундиаль в истории. У нашей сборной подготовка идёт по плану, всё спокойно. Многим хочется увидеть новые стадионы, и один из них, в Ростове, уже готов принимать матчи. Чемпионат мира — это в любом случае самое большое спортивное шоу на Земле, его нельзя не ждать с нетерпением.
Власти Исландии не приедут в Россию на ЧМ-2018
Исландия объявила дипломатический бойкот? Нам не стоит забывать, что это время, когда нужно объединиться и радоваться лучшему футболу на отличных стадионах. Нужно оставить в стороне все негативные моменты и просто принять участие в турнире. Я не политик, и мне сложно что-то комментировать. Многие, как и я, хотят всё же приехать в Россию и считают дни до этого момента.
Это должен быть радостный опыт для всех! Люди должны приходить на стадионы, думая только о том, как они будут поддерживать команду и хорошо проведут время с семьёй и друзьями. Это будет фестиваль, где встретятся и исландцы, и африканские команды, и многие другие. В этом суть не только футбола, но и всего спорта», — цитирует исландца RT на русском.
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