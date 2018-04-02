В Екатеринбурге 27 апреля в КРК «Уралец» в четвертый раз пройдет благотворительный хоккейный «Матч всех звезд», в котором примут участие известные российские и уральские спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса и политики.
В этом году за команду «Олимп» выступят: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; двукратный чемпион по биатлону Николай Круглов; олимпийский чемпион, биатлонист Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов, капитан команды, биатлонист Антон Шипулин. В турнире также планируют участвовать артисты «Уральских пельменей» Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев.
В составе второй сборной команды артистов «КомАр» выступят: телеведущий Марат Башаров, солист группы «УмаТурман» Сергей Кристовский, актеры Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, певец Кирилл Андреев.
Каждый год турнир поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он выходит на лед в составе команды политиков и чиновников «Титан».
— Мы стараемся сделать турнир по-настоящему семейным праздником. Помимо спортивных баталий запланированы фото— и автограф-сессии, конкурсы, концерт. Все мероприятия праздника рассчитаны на зрителей всех возрастов, поэтому мы ждем не только отцов семейств — хоккейных болельщиков, но и мам, бабушек, дедушек и, конечно, детей, — поделился организатор матча Дмитрий Чукреев.
Ведущим хоккейного турнира станет спортивный журналист Илья Трифанов.
Деньги с продажи билетов пойдут на реализацию строительства детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов региона.
Фото: JustMedia