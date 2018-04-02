Куйвашев, Шипулин и Рожков — в екатеринбургском «Матче всех звезд»

В Екатеринбурге 27 апреля в КРК «Уралец» в четвертый раз пройдет благотворительный хоккейный «Матч всех звезд», в котором примут участие известные российские и уральские спортсмены, а также звезды шоу-бизнеса и политики.

Каждый год турнир поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Он выходит на лед в составе команды политиков и чиновников «Титан».

— Мы стараемся сделать турнир по-настоящему семейным праздником. Помимо спортивных баталий запланированы фото— и автограф-сессии, конкурсы, концерт. Все мероприятия праздника рассчитаны на зрителей всех возрастов, поэтому мы ждем не только отцов семейств — хоккейных болельщиков, но и мам, бабушек, дедушек и, конечно, детей, — поделился организатор матча Дмитрий Чукреев

Ведущим хоккейного турнира станет спортивный журналист Илья Трифанов

Деньги с продажи билетов пойдут на реализацию строительства детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов региона.

Фото: JustMedia