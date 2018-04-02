В канун Кубка мира по самбо Управление МЧС по ЮЗАО напомнило о безопасности

В конце марта в Центре спорта и образования «Самбо-70» (ул. Академика Виноградова, д. 4Б) был разыгран Кубок мира по боевому самбо среди мужчин и женщин «Мемориал А. А. Харлампиева». Пожарную безопасность в ходе состязаний обеспечивали сотрудники 2-го регионального отдела Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве.

Ещё до соревнований начальник 2-го регионального отдела Виталий Палыга провёл противопожарный инструктаж представителей Министерства спорта России, Департаментом спорта Москвы, Международной федерацией самбо и других организаторами спортивного мероприятия. Особое внимание было обращено на массовый характер этого мероприятия (с учётом множества гостей и участников соревнований).

Кроме того, были дополнительно проверены пути эвакуации, первичные средства пожаротушения и противопожарные системы Центра «Самбо-70».

Также была проведена беседа с юными самбистами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности как в быту, так и в ходе соревнований. Ребятам напомнили номера телефонов, по которым при необходимости нужно вызывать службу спасения.

Один из учеников «Самбо-70» рассказал, что планирует поступать в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, а пока тренируется и набирается сил, — ведь чтобы стать пожарным, нужно быть ловким, сильным и смелым.