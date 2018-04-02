Более 60 работников сферы спорта приняли участие в Иркутске в мастер-классе по подготовке волейболистов

В Иркутске в спорткомплексе «Локомотив» 31 марта состоялся мастер-класс по особенностям технико-тактической и психологической подготовки юных волейболистов. Обучение провел главный тренер юниорской сборной России по волейболу, заслуженный тренер России Александр Кариков

Для многих слушателей визит знаменитого тренера стал знаковым событием. Посетить мастер-класс Александра Карикова смогли более 60 работников сферы физической культуры и спорта из Иркутской области, Забайкальского края и республики Бурятия.

Александр Кариков обладает уникальным опытом тренерской работы, его воспитанники в разные годы становились победителями и призерам чемпионатов Европы и мира. Его высочайшая профессиональная компетенция и обширный опыт в подготовке спортсменов, сделали обучение интересным и полезным для участников мастер-класса. Слушатели получили практические знания и ответы на многие вопросы.

Организаторами мастер-класса выступили федерация волейбола Иркутской области и ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».