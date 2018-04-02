Итоги футбольных выходных в Европе

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Севильей», забив два мяча в концовке встречи, а «Реал» без Криштиану Роналду на выезде обыграл аутсайдера «Лас-Пальмас». ПСЖ в финале Кубка лиги разгромил «Монако» при ряде спорных судейских решений, а Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории. «Ювентус» увеличил отрыв от «Наполи», «Бавария» забила в ворота дортмундской «Боруссии» шесть мячей, а «Тоттенхэм» взял верх в лондонском дерби над «Челси». О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT. Англия. Одна победа «Манчестер Сити» до чемпионства и «Челси» без ЛЧ Продолжающий лидировать «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ без проблем на выезде обыграл «Эвертон». Набрать три очка команде не помешало даже отсутствие Серхио Агуэро, который из-за травмы может также пропустить и первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В составе «горожан» по разу отличились Лерой Зане, Габриэл Жезус Рахим Стерлинг . Теперь помешать стать чемпионами подопечным Хосепа Гвардиолы может только чудо. Уже в следующем туре они могут гарантировать себе титул в дерби с « Манчестер Юнайтед ».

Коллектив Жозе Моуринью, в свою очередь, решил все вопросы в прошедшие выходные уже к 20-й минуте, дважды поразив ворота аутсайдера «Суонси». Открыл счёт Ромелу Лукаку, для которого этот гол стал сотым в АПЛ.

«Неплохая цифра, но я хочу добавить трофеи к моим личным достижениям. Впереди много сложной работы, и мне нравится эта задача. Я командный игрок, поэтому ставлю коллектив выше себя. Но я также нападающий и знаю, что забью ещё много мячей», — цитирует бельгийца пресс-служба «МЮ».

Второй мяч записал на свой счёт Алексис Санчес , чья адаптация на новом месте слегка затянулась. Мало того, чилиец отметился результативной передачей на Лукаку. Возможно теперь полузащитник почувствует себя в «МЮ» увереннее.

«Ливерпуль» перед встречей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов одержал тяжёлую волевую победу над «Кристал Пэлас» в сотом матче в АПЛ под руководством Юргена Клоппа. Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте с пенальти. Гости отыгрались сразу после перерыва благодаря точному удару Садио Мане . Наконец, незадолго до конца встречи Мохамед Салах после подачи с фланга и скидки партнёра забил свой 29-й мяч в текущем сезоне чемпионата Англии и укрепил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Центральным матчем тура стало противостояние «Челси» и «Тоттенхэма». Степень важности лондонского дерби для «синих» сложно было переоценить, ведь только в случае победы у них оставались шансы побороться за попадание в четвёрку лучших, дающую возможность сыграть в ЛЧ.

И в первом тайме команда Антонио Конте действительно смотрелась лучше. Уже на 19-й минуте счёт открыл Маркос Алонсо , однако взятие ворот было справедливо отменено из-за положения вне игры у испанца. Номинальные хозяева исправились достаточно быстро, Альваро Мората подкараулил ошибку Уго Льориса на выходе и отличился по правилам.

Но уйти на перерыв в лидерах у «Челси» не вышло. В компенсированное к первому тайму время неудачно сыграл уже и голкипер Вилли Кабальеро , подменявший Тибо Куртуа. Аргентинец явно не ожидал, что мяч после дальнего удара Кристиана Эриксена нырнёт точно под перекладину и даже не поднял руки.

После перерыва игра у «Челси» расклеилась окончательно, и чаяния действующего чемпиона на борьбу за зону ЛЧ разрушил Деле Алли. В течение пяти минут ему удалось отличиться дважды. Для начала молодой полузащитник пробросил мяч мимо Кабальеро после изумительной передачи Эрика Дайера из глубины, а затем успел первым добраться до него в толчее у ворот соперника.

Таким образом «Тоттенхэм» одержал первую выездную победу над «Челси» с 1990 года и увеличил отрыв от соперника в турнирной таблице до восьми очков.

В свою очередь к «аристократам» удалось приблизиться «Арсеналу». Соперник ЦСКА по Лиге Европы дома разгромил «Сток Сити», а дубль оформил новичок команды Пьер-Эмерик Обамейянг. Габонец вполне мог забить и в третий раз, но уступил право на пробитие второго пенальти Александру Ляказетту

Испания. Камбэк «Барселоны» и дубль Бэйла

«Барселона» в преддверие матча Лиги чемпионов с «Ромой» была невероятно близка к тому, чтобы потерпеть первое в сезоне поражение в Примере. «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» обошлась с каталонцами крайне негостеприимно, воспользовавшись тем, что восстанавливающийся от травмы Лионель Месси остался в запасе. Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. Защитники сине-гранатовых позволили Франко Васкесу беспрепятственно занять позицию на линии вратарской и точно пробить.

А сразу после перерыва преимущество «Севильи» удвоилось. Игроки «Барсы» вновь действовали у своих ворот несогласованно и Луис Мурьель спокойно добил мяч в сетку после сейва Марка-Андре тер Штегена.

Чтобы спасти ситуацию, Эрнесто Вальверде бросил в бой Месси. Поначалу аргентинец был не слишком заметен, однако в концовке всё-таки сказал своё веское слово и помог «Барселоне» уйти от поражения. На 88-й минуте Луис Суарес после подачи углового с близкого расстояния послал снаряд в сетку, а на 89-й Месси из-за пределов штрафной низом пробил точно в ближний угол. Серхио Рико достал мяч, но не сумел выручить свою команду.

«Это правда, что у Месси была небольшая травма, но я планировал, что он проведёт на поле часть матча. Ему нужно было сыграть. Каждый раз, когда Лионель касается мяча, то решает эпизод. С ним «Барселона» — одна команда, без него — другая», — улыбался после матча Вальверде.

У «Реала» в матче с «Лас-Пальмасом» были куда более серьёзные проблемы с составом. Мало того, что игру из-за небольшой травмы колена пропустил Криштиану Роналду, так ещё по разным причинам не поехали в Лас-Пальмас Марсело, Серхио Рамос, Тони Кроос и Иско.

Несмотря на кадровые проблемы, мадридцы разгромили уступающего в классе соперника — 3:0. Главным героем матча стал оформивший дубль Гарет Бэйл , для которого текущий сезон получается крайне непростым. В отсутствии лидеров валлиец вернул себе место в основе и воспользовался шансом, чем сильно порадовал Зинедина Зидана

«Выигрывать всегда сложно, хотя после первого гола нам стало проще. «Лас-Пальмасу» были необходимы очки, но после первого мяча мы завладели преимуществом. Для нас это отличный результат, плюс три очка в турнирной таблице. Рад за Бэйла, оформившего дубль. Будет ли он играть с «Ювентусом»? Посмотрим. Я доволен его игрой, и пока мне добавить нечего», — сказал наставник «Реала» на пресс-конференции.

Отметился мячом и Карим Бензема , причём игра с «Лас-Пальмасом» стала для француза 400-й в составе «Реала». В них он записал на свой счёт 189 голов.

Фирменной победы с минимальным счётом добился «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне дома оказались сильнее аутсайдера «Депортиво», главный тренер которого Кларенс Зеедорф отмечал 41-й день рождения. Единственный мяч хозяева провели с пенальти, который в середине первого тайма реализовал Кевин Гамейро

Идентичного триумфа добилась и идущая на четвёртом месте «Валенсия». «Летучие мыши» обыграли «Леганес» благодаря голу Родриго в середине второго тайма.

А вот «Вильярреал» Дениса Черышева умудрился на выезде уступить последней команде чемпионата «Малаге». Тем самым аутсайдер прервал серию из 14 матчей в Примере без побед. Сам россиянин участия в этом позоре не принимал. Во второй игре подряд он не попал даже в заявку, что существенно уменьшает его шансы на попадание в число избранных главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым при определении состава на чемпионат мира.

Италия. Гол Бонуччи «Ювентусу» и осечка «Наполи»

Не успела Серия А возобновиться после паузы на матчи сборных, как интрига в борьбе за чемпионство вновь оказалась близка к гибели. «Наполи», ведущий с «Ювентусом» сражение за золото, на выезде сенсационно не смог переиграть аутсайдера «Сассуоло». Мало того, вплоть до 80-й минуты неаполитанцы уступали в счёте, но от поражения команду спас Хосе Кальехон

Футболисты «Ювентуса» выходили на поле, уже зная об осечке конкурента, и просто не имели права не набрать три очка, хотя в соперниках у них был неуступчивый «Милан». И «Старая синьора» с первых минут продемонстрировала всю серьёзность своих намерений. Пауло Дибала отметился красивым дальним ударом, забил свой 18-й мяч в текущем сезоне Серии А и вывел свою команду вперёд.

Но «Милан» сдаваться не собирался и почти сразу отыгрался. Причём сравнял счёт после подачи углового Леонардо Бонуччи. Экс-защитник «Ювентуса» не сумел сдержать эмоций после гола на некогда родном для себя стадионе и бурно отметил взятие ворот.

«Я не держу зла на болельщиков «Ювентуса», они вправе вести себя так, как хотят. Матч был напряжённым и эмоциональным. Я не собирался праздновать мяч, забитый своей бывшей команде, но изменил решение после насмешек зрителей» — объяснил Бонуччи.

Во втором тайме «Милан» вовсе мог выходить вперёд, но мяч после удара Хакана Чалханоглу угодил в перекладину. А вот Сами Хедира отнёсся к своим шансам куда рачительнее. Сперва он выполнил великолепный кросс на Хуана Куадрадо , а затем сам точно пробил в противоход вратарю — 3:1. После этой победы преимущество действующего чемпиона над «Наполи» возросло до четырёх баллов.

Потеряла очки и «Рома», ведущая борьбу за третье место. Римляне, как и «Наполи», с трудом ушли от поражения. Набрать три очка «Болонье» помешал только Эдин Джеко . Осечкой конкурента с удовольствием воспользовался «Интер», разгромивший «Верону» благодаря дублю Мауро Икарди. Теперь на счету аргентинца в текущем сезоне Серии А значится 24 мяча. «Интер» же отстаёт от «Ромы» всего на два очка и имеет матч в запасе.

Продолжает борьбу за путёвку в ЛЧ и «Лацио», который в отчётном туре также одержал победу и сократил отставание от римлян до трёх баллов. Подопечные Симоне Индзаги отправили в ворота аутсайдера «Беневенто» шесть мячей. Разумеется, не обошлось без голов лучшего на данный момент бомбардира чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Он отличился дважды. В активе форварда теперь 26 точных ударов в Серии А, на два больше, чем у Икарди.

Германия. «Теннис» в Мюнхене и Зинсхайме

«Разочарование велико. Нам совершенно не удалось сыграть на наших главных сильных сторонах, о которых я всегда говорю. Мы оказали сопернику слишком слабое сопротивление. «Бавария» использовала практически каждую нашу ошибку. В данный момент наш уровень далёк от уровня мюнхенцев», — заявил после игры разочарованный Штёгер.

Ещё один разгром с теннисным счётом в отчётном туре был зафиксирован в Зинсхайме, где «Хоффенхайм» также забил шесть безответных мячей в ворота аутсайдера «Кёльна».

Осечкой «Боруссии» сумел воспользоваться «Шальке-04», занимающий вторую строчку в турнирной таблице. Коллектив Доменико Тедеско дома отправил два безответных мяча в ворота «Фрайбурга». А вот «Лейпциг» на выезде одержал непростую победу над «Ганновером-96» — 3:2 и обошёл «Байер» в борьбе за четвёртое место, являющееся пропуском в ЛЧ. Леверкузенцы дома так и не смогли распечатать ворота неуступчивого «Аугсбурга».

Франция. Скандальные видеоповторы и пятая подряд победа ПСЖ в Кубке лиги

Главным событием выходных во Франции стал финал Кубка лиги. ПСЖ в Бордо разгромил «Монако» — 3:0 и в пятый раз подряд (и в восьмой в общей сложности) стал обладателем почётного трофея. Но матч запомнился даже не триумфом парижан, а крайне неоднозначной работой арбитра Клемана Турпена.

Первый спорный эпизод произошёл уже на пятой минуте, когда Камил Глик в штрафной сфолил на Килиане Мбаппе. Турпен сначала указал на «точку», но затем отменил своё решение, так как арбитр на линии сигнализировал об офсайде у Адриена Рабио , который подхватил мяч после падения Мбаппе. На этом конфликт не был исчерпан, и Турпен под давлением парижан воспользовался системой видеопомощи арбитру, после чего всё-таки назначил пенальти. Эдинсон Кавани хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

А в середине тайма Анхель Ди Мария поразил ворота «Монако» без всяких вопросов после великолепного прохода и выверенной передачи Мбаппе.

Спустя 15 минут спорный эпизод произошёл уже в штрафной ПСЖ. Радамель Фалькао в борьбе с вратарём головой переправил мяч в сетку, но Турпен вновь обратился к видеоповтору и отменил гол, так как колумбиец якобы подыграл себе рукой.

«Для всего французского футбола то, что сделал сегодня рефери, было позором», — сказал Фалькао в эфире Canal+ после матч.

Парижане при помощи арбитра спокойно довели дело до победы, мало того в концовке дубль оформил Кавани.

В «Монако» после матча говорили только о судействе. Не сдержался даже обычно спокойный главный тренер команды Леонарду Жардим.

«Я немного удивлён той работой с видеоповторами, что была проделана Турпеном. Определённо, многие решения были приняты в пользу ПСЖ. Лично я видел, например, как Кавани сыграл рукой в своей штрафной площади, но не был за это наказан. Больше ничего не скажу, вы всё видели сами», — приводит слова тренера L'Equipe.

Парижане же отпраздновали успех довольно буднично. Зато для Дани Алвеса эта победа стала особенной. Кубок лиги — 36-й трофей в карьере бразильца, и теперь он — самый титулованный футболист в истории.

Алвес выиграл 23 турнира в составе «Барселоны», пять — в составе «Севильи», четыре — в сборной Бразилии и по два — в «Ювентусе» и ПСЖ.

Бразилец является шестикратным чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок Испании. Алвес становился трёхкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным — Кубка УЕФА и четырёхкратным — Суперкубка УЕФА. Трижды Дани завоёвывал титул клубного чемпионата мира, дважды — Кубка конфедераций. По разу он побеждал в чемпионате и Кубке Италии, Кубке французской лиги, Суперкубке Франции, Кубке Нордесте и Кубке Америки.

В чемпионате Франции без двух главных фаворитов смотреть было особенно не на что, но главные преследователи «Монако» одержали синхронные победы. «Марсель» в концовке матча вырвал победу над «Дижоном», а «Лион» дома провёл два безответных мяча в ворота «Тулузы». Дубль оформил Мемфис Депай.