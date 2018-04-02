Бычьи семенники опустили команду 33-го региона на третье место

Объединенная команда поваров Владимира и Суздаля заняла третье призовое место в чемпионате Chef a la Russe, который проходил в Москве.

Напомню, что команда Владимирской области на протяжении последних четырех лет все время занимала места в пятерке лучших поваров, а в прошлом году завоевала право пройти обучение в кулинарной школе Поля Бокюза в Лионе.

Роман Захаров, Антон Толстошеин и Дмитрий Саблин в отборочном туре состязаний приготовили мозаику из карельской форели с камчатскими крабами, рыбным желе и икрой палтуса и форели, каре ягненка с рулетом из пармской ветчины и кус-кусом с овощами, а также творожный мусс с конфитюром из яблок, груши и репы и мороженое из мандаринов с ягодным соусом.

Итогом состязаний первого дня для нашей команды стало первое место в группе самых сильных соперников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Алтайского края.

В финале соревнований владимирским поварам предстояло приготовить блюда из продуктов, находящихся в «черном ящике», в котором оказались бычьи семенники.

Ребята имели опыт с этим редким и необычным продуктом, и по словам тренера команды Максима Рыбакова , справились на отлично, но волнение и неожиданная комбинация других продуктов привели к ряду небольших недоработок. В итоге — третье место чемпионата.

Поездку в Лион получила команда Алтайского края, второе место у команды из Сочи.

По словам президента Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой, достигнутый результат очень высок. Несмотря на смену состава команды и благодаря усиленным тренировкам молодых поваров под руководством опытных наставников региону вновь удалось подтвердить статус одного из ведущих в сфере профессиональной кулинарии.

«Все последние годы главной задачей Владимирской ассоциации кулинаров было повышение уровня профессиональной подготовки поваров ведущих предприятий питания региона и его подтверждение на соревнованиях всероссийского масштаба. Эта цель достигнута и теперь наши повара реализуют себя уже в другом статусе», — рассказала после соревнований Анна Жукова.