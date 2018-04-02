Ещё
Бычьи семенники опустили команду 33-го региона на третье место
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бычьи семенники опустили команду 33-го региона на третье место 

ТВ-МИГ 40 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото: Анна Жукова
Объединенная команда поваров Владимира и Суздаля заняла третье призовое место в чемпионате Chef a la Russe, который проходил в Москве.
Напомню, что команда Владимирской области на протяжении последних четырех лет все время занимала места в пятерке лучших поваров, а в прошлом году завоевала право пройти обучение в кулинарной школе Поля Бокюза в Лионе.
Роман Захаров, Антон Толстошеин и Дмитрий Саблин в отборочном туре состязаний приготовили мозаику из карельской форели с камчатскими крабами, рыбным желе и икрой палтуса и форели, каре ягненка с рулетом из пармской ветчины и кус-кусом с овощами, а также творожный мусс с конфитюром из яблок, груши и репы и мороженое из мандаринов с ягодным соусом.
Итогом состязаний первого дня для нашей команды стало первое место в группе самых сильных соперников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Алтайского края.
В финале соревнований владимирским поварам предстояло приготовить блюда из продуктов, находящихся в «черном ящике», в котором оказались бычьи семенники.
Ребята имели опыт с этим редким и необычным продуктом, и по словам тренера команды Максима Рыбакова, справились на отлично, но волнение и неожиданная комбинация других продуктов привели к ряду небольших недоработок. В итоге — третье место чемпионата.
Поездку в Лион получила команда Алтайского края, второе место у команды из Сочи.
По словам президента Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой, достигнутый результат очень высок. Несмотря на смену состава команды и благодаря усиленным тренировкам молодых поваров под руководством опытных наставников региону вновь удалось подтвердить статус одного из ведущих в сфере профессиональной кулинарии.
«Все последние годы главной задачей Владимирской ассоциации кулинаров было повышение уровня профессиональной подготовки поваров ведущих предприятий питания региона и его подтверждение на соревнованиях всероссийского масштаба. Эта цель достигнута и теперь наши повара реализуют себя уже в другом статусе», — рассказала после соревнований Анна Жукова.
ТВ-МИГ: последние новости
В сборной России – три боксера из 33 региона Причиной смертельной драки в Коврове стала сигарета Последний контрольный матч «Торпедо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети5
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение