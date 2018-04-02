На охрану «Ростов-Арены» в дни ЧМ-2018 потратят 50 млн рублей 

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Сумму на охрану потратят внушительную, 50 миллионов рублей. За эти деньги исполнитель обязан обеспечить не только охрану стадиона и прилегающей территории. Ему также необходимо будет не допускать курения, распития спиртных напитков на объекте, контролировать неразглашение сведений о его особенностях. В обязанности подрядчика вменяется создать 38 круглосуточных постов охраны и препятствовать проникновению посторонних лиц на стадион. Срок исполнения обязанностей указан с 12 апреля до 31 декабря 2018 года.
Напомним, что матчи Чемпионата Мира по футболу пройдут на стадионах 11 российских городов в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. В этот период ожидается приезд в Российскую Федерацию миллионов иностранных гостей, которым следует обеспечить дополнительную безопасность. На новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют 4 матча. Бразилия и Швейцария сыграют 17 июня, Саудовская Аравия и Уругвай сразятся 20 июня), Южная Корея и Мексика — 23 июня, и завершающий матч сыграют сборные Исландии и Хорватии — 26 июня. Поддержать свои команды прибудут главы четырёх государств. Президент Швейцарии Ален Берсе, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Южной Кореи Мун Джэин уже подтвердили свой приезд в донскую столицу.