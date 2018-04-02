На охрану «Ростов-Арены» в дни ЧМ-2018 потратят 50 млн рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Сумму на охрану потратят внушительную, 50 миллионов рублей. За эти деньги исполнитель обязан обеспечить не только охрану стадиона и прилегающей территории. Ему также необходимо будет не допускать курения, распития спиртных напитков на объекте, контролировать неразглашение сведений о его особенностях. В обязанности подрядчика вменяется создать 38 круглосуточных постов охраны и препятствовать проникновению посторонних лиц на стадион. Срок исполнения обязанностей указан с 12 апреля до 31 декабря 2018 года.