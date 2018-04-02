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На охрану «Ростов-Арены» в дни ЧМ-2018 потратят 50 млн рублей
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На охрану «Ростов-Арены» в дни ЧМ-2018 потратят 50 млн рублей 

Деловое сообщество 35 минут назад
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Сумму на охрану потратят внушительную, 50 миллионов рублей. За эти деньги исполнитель обязан обеспечить не только охрану стадиона и прилегающей территории. Ему также необходимо будет не допускать курения, распития спиртных напитков на объекте, контролировать неразглашение сведений о его особенностях. В обязанности подрядчика вменяется создать 38 круглосуточных постов охраны и препятствовать проникновению посторонних лиц на стадион. Срок исполнения обязанностей указан с 12 апреля до 31 декабря 2018 года.
Напомним, что матчи Чемпионата Мира по футболу пройдут на стадионах 11 российских городов в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. В этот период ожидается приезд в Российскую Федерацию миллионов иностранных гостей, которым следует обеспечить дополнительную безопасность. На новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют 4 матча. Бразилия и Швейцария сыграют 17 июня, Саудовская Аравия и Уругвай сразятся 20 июня), Южная Корея и Мексика — 23 июня, и завершающий матч сыграют сборные Исландии и Хорватии — 26 июня. Поддержать свои команды прибудут главы четырёх государств. Президент Швейцарии Ален Берсе, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и президент Южной Кореи Мун Джэин уже подтвердили свой приезд в донскую столицу.
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