Названы самые красивые девочки России 

На днях в Москве состоялся финал всероссийского конкурса «Юная российская красавица — 2018», организованного продюсерским центром «Алекс Групп».
Юные леди прибыли в столицу из разных уголков России, дабы побороться за заветную корону и почетный титул самой красивой девочки в стране.
«Каждый год в самых крупных городах России проходят отборочные туры, и только после победы на них наши юные красавицы получают возможность участвовать в финале конкурса в Москве. Главная задача конкурса — создание перспективных условий для дальнейшего профессионального роста и продвижения талантливых детей, определение сильнейших участников, достойных носить почетный титул», — пояснил создатель конкурса Александр Абдулимов.
Это прекрасная возможность каждому ребенку заявить о себе. Мы ищем творческие личности с высоким интеллектуальным уровнем и широким кругозором.
«Юная Российская красавица 2018» — Мария Синичкина
«Юная Российская красавица 2018» — Виолетта Ершова
Победительницей в категории MINI (5-7 лет) стала Дарья Костенкова (6 лет, г. Смоленск).
В категории LITTLE (8-10 лет) победу одержала Ирина Овчинникова (10 лет, г. Нижневартовск). В категории TEEN (11-13 лет) лучшей стала Мария Синичкина (12 лет, г. Севастополь). А в категории YOUNG (14 -17 лет) — Виолетта Ершова (17 лет, г. Москва).
Все участницы получили незабываемые эмоции и ценные подарки от организаторов и партнеров всероссийского конкурса «Юная российская красавица — 2018».
Фото: пресс-служба
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